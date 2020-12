Diretta Boulogne Brescia/ Streaming video tv: la Germani saluta la Eurocup

DIRETTA BOULOGNE BRESCIA: PARTITA SENZA MOTIVAZIONI

Boulogne Brescia sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou, Igor Dragojevic e Sinan Isguder; alle ore 19:00 di martedì 15 dicembre questa partita si gioca al Marcel Cerdan, e vale per la decima e ultima giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021. Un match che ha importanza solo per i francesi: la Germani infatti è già ampiamente eliminata dalla competizione, nella quale non è mai riuscita a trovare ritmo pagando un difficile amalgama del roster che ha anche portato all’addio di Vincenzo Esposito. Sulla panchina della Leonessa si è seduto Maurizio Buscaglia, con il quale si potrebbe aprire un interessante progetto; tuttavia il tecnico sapeva che la situazione internazionale era compromessa, di conseguenza si è giustamente concentrato sul campionato dove bisogna provare a recuperare la classifica in ottica playoff. Vedremo quindi come procederanno le cose nella diretta di Boulogne Brescia; aspettandone la palla a due, possiamo nel frattempo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Eurocup.

DIRETTA BOULOGNE BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora non sarà possibile assistere alla diretta tv di Boulogne Brescia: la partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati potranno eventualmente sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player e seguirla in diretta streaming video. Inoltre, sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori e le classifiche dei quattro gironi della prima fase di Eurocup.

DIRETTA BOULOGNE BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Boulogne Brescia ci presenterà dunque una Leonessa che non avrà più alcuna motivazione: il girone che la squadra lombarda ha disputato in Eurocup è stato francamente negativo, segnato da appena due vittorie contro Ulm e Mornar Bar. La situazione è parsa complicata sin dall’inizio, sono arrivate sconfitte anche nette e la testa non è mai stata rialzata; è un peccato perché l’anno scorso la Germani si era qualificata alla Top 16 e aveva lottato fino all’ultimo per i quarti, mentre stavolta le cose sono andate in maniera diversa. Il Metropolitans 92 invece ha la grande occasione di prendersi addirittura il primo posto nel gruppo B: al momento ha una partita da recuperare all’Unicaja Malaga, con cui è davanti per la differenza canestri nella doppia sfida diretta. Dunque per la società francese si tratta di un ottimo risultato, il cammino in Eurocup proseguirà e, anche se non si tratta di una delle super favorite per il titolo, potrebbero comunque arrivare belle soddisfazioni da questa competizione. Non così per Brescia: speriamo solo che il commiato dall’avventura internazionale per la stagione sia caratterizzato dall’orgoglio di voler salutare con una vittoria, per quanto possa valere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA