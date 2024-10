DIRETTA TRENTO HAPOEL TEL AVIV: ESAME IMPEGNATIVO PER L’AQUILA

Ci attende alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 23 ottobre 2024, la palla a due per la diretta Trento Hapoel Tel Aviv, naturalmente presso la Il T Quotidiano Arena del capoluogo trentino per la quinta giornata della Eurocup di basket edizione 2024-2025, girone A. Non sarà una serata semplice per la Dolomiti Energia Trento, dal momento che si arriva alla diretta Trento Hapoel Tel Aviv con una situazione complicata per l’Aquila, che fino a questo momento vanta una sola vittoria al proprio attivo a fronte di ben tre sconfitte nelle quattro giornate già disputate.

Di fronte ci sarà una squadra di eccellente valore, che finora ha un bilancio esattamente speculare, cioè tre vittorie e una sola sconfitta, nonostante l’Hapoel Shlomo Tel Aviv sia costretta per evidenti motivi a giocare in campo neutro le proprie partite casalinghe, oltre a vivere una situazione che è complicata sotto ogni punto di vista. L’ostacolo è impegnativo, ma superarlo potrebbe aprire prospettive interessanti: siamo allora curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta Trento Hapoel Tel Aviv…

TRENTO HAPOEL TEL AVIV IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Trento Hapoel Tel Aviv in tv le modalità sono le solite di ogni partita di Eurocup: serve un abbonamento alla televisione satellitare, perché i match delle formazioni italiane sono trasmesse da Sky Sport. In aggiunta ci sono le possibilità per la diretta Trento Hapoel Tel Aviv in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma comunque sempre tramite abbonamento.

DIRETTA TRENTO HAPOEL TEL AVIV: IL CONTESTO DELLA PARTITA DI EUROCUP

Per presentare ancora meglio la diretta Trento Hapoel Tel Aviv, possiamo osservare che la Dolomiti Energia può trarre fiducia dalla vittoria di domenica in campionato sul campo di Treviso, più in generale la situazione in Serie A è decisamente più positiva, perché Trento è addirittura capolista in classifica con quattro vittorie in altrettante partite giocate. Il potenziale c’è, si fa però fatica a metterlo in campo due volte a settimana, specie con avversarie di ottima caratura internazionale come quelle di Eurocup.

In Coppa finora l’unica vittoria è stata nel match casalingo contro il Trefl Sopot, ma sono giunti anche tre ko, di cui l’ultimo settimana scorsa ha fatto davvero male, perché si è trattato di un umiliante -40 (110-70) sul campo del Bahcesehir Istanbul. Meglio quindi provare a voltare pagina al più presto, anche se i rivali di stasera sono in striscia positiva di tre vittorie consecutiva dopo l’unica sconfitta incassata alla prima giornata. Il quadro è questo, ma ora attendiamo le risposte dal campo per la diretta Trento Hapoel Tel Aviv…