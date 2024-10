DIRETTA VENEZIA AMBURGO: PARTITA DA VINCERE

La diretta Venezia Amburgo dalle ore 20.00 di questa sera, martedì 22 ottobre 2024 presso il Palasport Taliercio del capoluogo veneto, è una grande occasione per la Umana Reyer Venezia nella quinta giornata della Eurocup di basket, girone B. Infatti i lagunari finora hanno raccolto una sola vittoria a fronte di tre sconfitte, ma oggi arriva una squadra che sta ancora peggio, cioè il Veolia Towers Amburgo, ancora fermo al palo con zero successi.

Ecco allora che la diretta Venezia Amburgo può già essere un momento davvero fondamentale nel pur lungo cammino della competizione europea. Infatti partite di questo genere, a maggior ragione davanti al pubblico amico, sono da vincere se si vuole inseguire un posto fra le prime sei che andranno avanti anche dopo il termine della stagione regolare. Per Venezia la prima parte di stagione è stata complicata e una vittoria farebbe bene sotto ogni punto di vista: il verdetto però arriverà dal campo con la diretta Venezia Amburgo…

VENEZIA AMBURGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Venezia Amburgo in tv si può fare come al solito affidamento sulla televisione satellitare, perché i match delle formazioni italiane di Eurocup sono trasmesse da Sky Sport. Ottime possibilità anche per la diretta Venezia Amburgo in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma comunque sempre tramite abbonamento.

DIRETTA VENEZIA AMBURGO: CHE COSA POSSIAMO ATTENDERCI?

Abbiamo dunque già delineato i temi essenziali della diretta Venezia Amburgo, in particolare il fatto che questa sia una ottima occasione per rilanciarsi in Eurolega, in casa contro una squadra ancora più in difficoltà. Venezia in realtà aveva esordito con un netto successo contro i greci dell’Aris Salonicco, ma in seguito sono arrivate solo delusioni, a volte pesanti come il -22 casalingo contro i francesi del Bourg en Bresse o il ko a Valencia settimana scorsa, anche se poi è tornato il sorriso grazie al successo in campionato a Pistoia.

Allora il peggio potrebbe essere alle spalle e naturalmente oggi una mano potrebbe arrivare anche dal calendario, che metterà la Umana Reyer di fronte ai tedeschi, che finora hanno perso sempre e in tre partite su quattro hanno pure incassato 100 o più punti. Insomma, per Amburgo la difesa è un punto debole molto preoccupante, ma questa è una bella notizia per Venezia. Contro una rivale che ha sempre perso con scarti di 15 o più punti, si capisce perché abbiamo detto che la diretta Venezia Amburgo è una partita da vincere…