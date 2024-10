DIRETTA VALENCIA VENEZIA: TRASFERTA OSTICA PER LA REYER IN EUROCUP

Si gioca eccezionalmente di giovedì in Eurocup e la diretta Valencia Venezia ci farà quindi compagnia dalle ore 19.00 di questa sera, 17 ottobre 2024, essendo di fatto il posticipo che chiuderà la quarta giornata del girone B presso il Pabellon Fuente De San Luis, casa del Valencia Basket. Di sicuro sarà un esame piuttosto impegnativo per la Umana Reyer Venezia, in trasferta e contro una squadra che è ancora imbattuta, dal momento che gli spagnoli finora hanno vinto tre partite su tre nelle prime battute della nuova Eurocup di basket edizione 2024-2025.

La diretta Valencia Venezia sarà quindi complicata per i lagunari, che invece arrivano in Spagna avendo raccolto finora solamente una vittoria a fronte di ben due sconfitte. L’inizio era stato ottimo, grazie a un netto successo contro i greci dell’Aris Salonicco, ma in seguito sono arrivati due ko consecutivi, il primo sul parquet dell’Olimpia Lubiana e il secondo ancora più doloroso, perché settimana scorsa Venezia ha incassato un pessimo -22 casalingo al cospetto dei francesi del Bourg en Bresse. Oggi in teoria il livello di difficoltà rischia di essere ancora maggiore: l’Umana Reyer sarà capace di fare il colpo nella diretta Valencia Venezia?

VALENCIA VENEZIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Valencia Venezia in tv le avvertenze sono le solite di ogni partita della Eurocup: serve un abbonamento alla televisione satellitare, perché i match delle formazioni italiane sono trasmesse da Sky Sport. Più ampie invece sono le possibilità per la diretta Valencia Venezia in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma comunque sempre tramite abbonamento.

DIRETTA VALENCIA VENEZIA: UNA SITUAZIONE COMPLICATA

Ecco allora che per i lagunari la situazione in Eurocup è già abbastanza complicata alla vigilia della diretta Valencia Venezia. Sarebbe eccessivo fare drammi dopo tre giornate su ben 18 della lunga stagione regolare, ma per entrare fra le prime sei che avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta servirebbe qualcosa in più. Oggi quindi è una di quelle serate che possono fare la differenza, perché un colpaccio sul campo della capolista e imbattuta Valencia sarebbe una spinta enorme, anche dal punto di vista mentale.

Tutto questo tenendo conto del fatto che purtroppo per la Umana Reyer Venezia dobbiamo parlare addirittura di cinque sconfitte consecutive, perché alle due in Eurocup si aggiungono le tre in un campionato di Serie A che è iniziato in maniera disastrosa per i veneti, ancora fermi al palo. Sabato scorso se non altro Venezia ha ben lottato contro la Virtus Bologna, ma adesso serve tornare a fare punti su entrambi i fronti. Oggi sarà difficilissimo, ma nella diretta Valencia Venezia a questo punto gli ospiti hanno ben poco da perdere…