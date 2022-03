Diretta Braga Monaco/ Streaming video tv: appuntamento con l’andata (Europa League)

DIRETTA BRAGA MONACO: SFIDA EQUILIBRATA!

Torna l’Europa League. Tra le gare in programma per gli ottavi, alle ore 21, anche la diretta Braga Monaco. La squadra di casa è giunta agli ottavi dopo aver superato ai rigori, con qualche brivido di troppo, lo Sheriff Tiraspol negli spareggi. Così, lo Sporting Braga, si è guadagnato il pass per gli ottavi di Europa League, dove affronterà appunto il Monaco, che invece ha stravinto il Gruppo B, chiudendo la fase a gironi da imbattuta davanti Real Sociedad, PSV Eindhoven e Sturm Graz. La squadra francese è reduce da un cambio di allenatore: dopo l’addio di Kovac è dunque un momento particolare.

Diretta/ Sturm Graz Monaco (risultato finale 1-1): austriaci out, primi i monegaschi

In campionato, lo Sporting Braga è imbattuto da quattro partite. In casa, i portoghesi hanno particolarmente successo. Il Monaco invece non vince da tre partite in Ligue 1. Sarà dunque una gara particolarmente combattuta.

COME VEDERE LA DIRETTA BRAGA MONACO IN STREAMING VIDEO TV

Dove si potrà seguire la diretta di Braga Monaco, sfida valida per gli ottavi di Europa League? Il match sarà mandato in onda sia da Dazn che da Sky: entrambe le pay tv, infatti, detengono i diritti della competizione europea. Su Dazn, il prepartita comincerà mezz’ora prima del fischio d’inizio e sarà raccontato da Lorenzo Del Papa. La gara sarà inoltre visibile anche in streaming sull’applicazione di Dazn, fruibile anche tramite tablet e smartphone, o su Sky Go, app scaricabile su vari dispositivi. Appuntamento in diretta a partire dalle 21 di oggi, 10 marzo.

Bayern Monaco, stipendi ridotti a calciatori no vax/ Kimmich rinuncia a 768 mila euro

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA MONACO

La sfida in diretta tra Braga e Monaco dirà molto sulla squadra che potrebbe approdare ai quarti della competizione. In attesa della gara odierna e di quella che sarà poi la sfida del ritorno, scopriamo le probabili formazioni di questa sera. Il tecnico del Braga, Carvalhal, dovrebbe optare per il 4-3-3. Clement, da qualche gara alla guida del Monaco, dovrebbe invece rispondere con un 4-1-4-1.

Sporting Braga (4-3-3): Matheus; Couto, Tormena, Carmo, Fabiano; Al Musrati, A. Horta, R. Horta; Gomes, Oliveira, Medeiros.

Monaco (4-1-4-1): Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs; Fofana; Diop, Jean Lucas, Volland, Martins; Ben Yedder.

Hoeness attacca Al-Khelaifi e il PSG/ "I tuoi soldi di mer*a non bastano"

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI BRAGA MONACO

Come finirà la diretta Braga e Monaco? Come abbiamo visto, i padroni di casa stanno vivendo un buon momento mentre non si può dire lo stesso dei francesi, reduci da un periodo piuttosto turbolento. Questo cambia un po’ le carte in tavola, nonostante il Monaco abbia disputato un ottimo girone in Europa League. Scopriamo allora le quote per il match dell’andata degli ottavi. Per la Snai, le due squadre partono più o meno alla pari. L’1 del Braga è infatti quotato 2.75 mentre il 2 del Monaco è dato a 2.60, quindi francesi leggermente favoriti, di pochissimo. L’X, il pareggio, è invece dato a 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA