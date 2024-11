DIRETTA MONACO BENFICA: TESTA A TESTA

Possiamo descrivere due precedenti in avvicinamento alla diretta Monaco Benfica, dal momento che la formazione monegasca e la compagine portoghese si erano affrontate nella fase a gironi della Champions League edizione 2014-2015, cioè esattamente dieci anni fa. Il confronto fu piuttosto equilibrato, anche se non particolarmente emozionante: in particolare, la partita giocata in casa del Monaco allo stadio Louis II del Principato terminò con un pareggio per 0-0 mercoledì 22 ottobre 2014, per cui stasera staremo a vedere se finalmente arriverà qualche gol in casa del Monaco.

Video Bayern Monaco Benfica (1-0)/ Gol e highlights: rete di Musiala! (Champions League 6 novembre 2024)

Ai tempi naturalmente i gironi prevedevano partite di andata e ritorno, ecco allora che le due squadre si affrontarono anche in casa del Benfica, quindi allo stadio Da Luz della capitale lusitana Lisbona, in data martedì 4 novembre 2014, cioè in questo stesso mese di dieci anni fa. L’equilibrio senza gol durò a lungo pure in quella partita, ma al minuto 82 il gol di Talisca su assist di Derley diede la vittoria per 1-0 ai padroni di casa del Benfica, che di conseguenza sono in vantaggio in questo confronto testa a testa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Bayern Benfica (risultato finale 1-0): vantaggio con Musiala! (Champions League 6 novembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA MONACO BENFICA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Monaco Benfica è disponibile in tv soltanto su Sky Sport 255: questo canale fa parte del pacchetto Calcio della televisione satellitare e dunque per assistere alla partita di Champions League in questo modo avrete bisogno di un abbonamento specifico, ricordando la possibilità di diretta Monaco Benfica streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, così come l’alternativa che viene rappresentata dalla piattaforma Now Tv, ma anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

TRANSALPINI IMBATTUTI!

La diretta Monaco Benfica ci conduce per mano alla partita che al Louis II nel Principato si gioca per la quinta giornata nel girone di Champions League 2024-2025: attenzione al Monaco che sta facendo benissimo in questa competizione, l’ha iniziata battendo il Barcellona e dopo quattro gare è ancora imbattuto, l’ultimo risultato è stato la vittoria di Bologna e dunque in questo momento la formazione che fa parte della Ligue 1 francese sarebbe qualificata agli ottavi di finale, un risultato fantastico che conferma le ambizioni di una società che ha avuto parecchie turbolenze in epoca recente, ma vuole provare a tornare davvero grande.

Diretta/ Bologna Monaco Primavera (risultato finale 0-0): primo punto per i rossoblu! (5 novembre 2024)

A proposito di partenze a razzo, era stato così anche per il Benfica capace di battere 4-0 l’Atletico Madrid, ma poi i lusitani sono incappati in due sconfitte e, se ci poteva stare quella dell’Allianz Arena, lo stesso non si può dire del ko interno contro il Feyenoord, adesso per le Super Aquile si tratta di rimboccarsi le maniche e tornare a fare risultati. Scopriremo allora tra poco quello che succederà nella diretta Monaco Benfica che rappresenta certamente un incrocio interessante, intanto noi scopriamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO BENFICA

Ecco che per la diretta Monaco Benfica avremo un 4-2-3-1 da parte di Adi Hütter, che schiera la sua squadra con Majecki in porta protetto da Kehrer – matchwinner al Dall’Ara – e Salisu come centrali di una difesa completata da Vanderson e Ouattara come terzini, a centrocampo invece potrebbe trovare spazio l’ex Juventus Zakaria che farebbe reparto insieme a Magassa o Bamba, per quanto riguarda invece la zona offensiva si candida Ilenikhena per giocare da centravanti, in quel caso potremmo avere Embolo che scala sulla trequarti ma se la vede con Ben Seghir e Akliouche reduce da una doppietta, a sinistra giocherà quasi certamente Golovin.

Bruno Lage per la diretta Monaco Benfica dovrebbe puntare su Tomas Araujo in coppia con Otamendi, Bah e uno tra Beste e Carreras come terzini e un centrocampo nel quale le due mezzali possono essere Kökçü e Aursnes lasciando dunque Florentino in cabina di regia, nel tridente offensivo scontata la presenza di Di Maria a destra mentre sull’altro versante potrebbe agire l’altro turco Aktürkoglu, per quanto riguarda invece la prima punta i candidati sono tre ma la sensazione è che Pavlidis parta favorito, gli altri sono Amdouni e Arthur Cabral che comunque ha aumentato le sue chance firmando una doppietta al pur modesto Estrela, nell’ultima partita del campionato portoghese.

QUOTE E PRONOSTICO MONACO BENFICA

Favoriti i padroni di casa nella diretta Monaco Benfica, stando alle quote che sono proposte dall’agenzia Snai: abbiamo un valore pari a 2,25 volte la somma investita sul segno 1 che regola la vittoria del Monaco, mentre l’ipotesi del pareggio – identificata dal segno X – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,55 volte quanto messo sul piatto e infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione del Benfica, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,05 volte la vostra giocata.