Diretta Brasile Argentina/ Streaming video tv, amichevole di lusso a Riyadh

Brasile Argentina è un’amichevole di lusso che si gioca al King Saudi Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, con calcio d’inizio alle ore 18:00 (di casa nostra) di venerdì 15 novembre: quando si parla di questa sfida naturalmente si drizzano le antenne dei grandi appassionati di calcio, perchè al netto di quale sia il contesto della partita le due nazionali tengono a vincere in maniera spasmodica, trattandosi di una straordinaria rivalità. L’ultimo atto nello specifico riguarda la semifinale di Copa America con vittoria della Seleçao, di conseguenza l’Albiceleste cercherà oggi un’ideale rivincita anche se la posta in palio non è così alta; per i due Commissari Tecnici sarà anche l’occasione giusta per provare a valutare alcune scelte per l’immediato futuro, e per lanciarsi verso i prossimi impegni. Vediamo allora, a proposito dei giocatori, quali sono quelli che potrebbero iniziare questa partita: aspettando la diretta di Brasile Argentina valutiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Argentina non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che per seguire questa partita amichevole non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per tutte le informazioni utili sulla sfida potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA

Per Brasile Argentina Tite dovrebbe confermare il 4-3-3 ed eventualmente puntare ancora sulla soluzione offensiva con Gabriel Jesus a supporto di Firmino, mentre dall’altra parte potrebbe agire la novità Rodrygo che se la gioca con Willian e Richarlison. A centrocampo comanda Casemiro, piazzato davanti alla difesa; occhio però a Fabinho, le due mezzali dovrebbero essere Coutinho e Arthur Melo entrambi insidiati da Paquetà. In porta è tornato Alisson, davanti a lui possibile conferma per Thiago Silva e Marquinhos ma con Eder Militato a giocarsi una maglia. Danilo e Alex Sandro, con il possibile inserimento di Renan Lodi a sinistra, saranno i terzini. Lionel Scaloni ritrova Leo Messi, e il capitano del Barcellona dovrebbe essere titolare: potrebbe giocare sulla trequarti a supporto di Aguero e Dybala come già visto in Copa America (Lautaro Martinez è in dubbio), con un centrocampo nel quale cerca spazio Lo Celso che potrebbe agire da mezzala al fianco di Leandro Paredes, con Acuna e De Paul a giocarsi l’altro posto da interno. In difesa invece Otamendi e Gerrman Pezzella devono vincere la concorrenza di Rojo, sulle corsie dovrebbero esserci Foyth e Tagliafico senza grosse sorprese mentre il portiere sarà Musso, che sta disputando un’ottima stagione con l’Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha presentato per Brasile Argentina indicano nei verdeoro la nazionale favorita, ma con un equilibrio di fondo: vale infatti 2,35 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la loro vittoria, mentre il segno 2 da giocare per il successo dell’Albiceleste vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,95 volte quanto puntato. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonterebbe a 3,25 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA