Video/ Real Madrid Galatasaray (6-0): highlights e gol, i blancos dilagano

Indigestione di gol nel video con gli highlights di Real Madrid Galatasaray 6-0: vittoria netta e schiacciante dei blancos che blindano il secondo posto alle spalle del PSG nel gruppo A di Champions League, ottavi a un passo per gli uomini di Zidane che dopo la brutta sconfitta contro i parisien e il sofferto pari con il Bruges hanno ritrovato la retta via conquistando 6 punti nel doppio confronto con la compagine turca, ancora a secco nella fase a gironi. Al Bernabeu i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro con il giovanissimo Rodrygo Goes che firma una delle doppiette più veloci nella storia della Champions League, e grazie al rigore trasformato da Sergio Ramos al quarto d’ora del primo tempo la partita non aveva già più niente da dire con il dominio semplicemente imbarazzante delle merengues. I pochi tentativi da fuori area di Lemina non creano assolutamente problemi a Courtois, bravo a rimanere concentrato per novanta minuti sebbene gli ospiti non abbiano mai rappresentato una seria minaccia per la retroguardia madrilena. Che prima dell’intervallo cala il poker con Benzema, l’attaccante francese ingaggerà nella ripresa un duello personale con Muslera per la doppietta che si materializza solamente all’81’. Nel recupero il 18enne talento brasiliano chiude in bellezza con la tripletta e si porta meritatamente a casa il pallone. Allo scadere del 92′ l’arbitro Zwayer capisce che il Galatasaray è stato umiliato abbastanza e decide di mandare tutti sotto la doccia.

VIDEO REAL MADRID GALATASARAY: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo (42′ Mendy); Kroos, Casemiro (60′ Modric), Valverde; Rodrygo Goes, Benzema, Hazard (68′ Isco). All. Zinedine Zidane.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (88′ Buyuk); Seri, Nzonzi (46′ Bayram), Lemina; Feghouli, Andone (46′ Donk), Babel. All. Fatih Terim.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER).

AMMONITI: Nzonzi (G), Valverde (RM), Babel (G).

RECUPERO: 3′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 4′, 7′ e 90’+2′ Rodrygo Goes (RM), 14′ rig. Sergio Ramos (RM), 45′ e 81′ Benzema (RM).

