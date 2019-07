Diretta Brasile Argentina/ Streaming video DAZN: semifinale di lusso (Copa America)

BRASILE ARGENTINA, SEMIFINALE COPA AMERICA 2019

Brasile Argentina sarà diretta dall’arbitro ecuadoreno Roddy Zambrano: alle ore 2:30 della mattina italiana di mercoledì 3 luglio si gioca la prima semifinale di Copa America 2019. Un grande spettacolo, perchè questa partita ha un fascino che prevarica il singolo appuntamento e il contesto del momento; naturalmente trattandosi di una sfida per l’accesso alla finale si ammanta di significati ancora superiori. Il Brasile gioca nello stesso stadio della disfatta mondiale e cerca dunque riscatto per tornare a “fare pace” con la sua gente; è padrone di casa e forse favorito, ma ai quarti ha avuto bisogno dei calci di rigore per superare il Paraguay. L’Argentina non vince la Copa America dal 1993 e quella data rappresenta anche l’ultimo successo in generale: ha perso le ultime due finali e vuole tornare a vincere per non far passare l’era di Leo Messi senza titoli, cosa che sarebbe abbastanza incredibile. Nell’ultima partita ha regolato il Venezuela, ma nella fase a gironi non aveva particolarmente brillato; dunque dovrà necessariamente aumentare i giri del motore, e allora aspettando la diretta di Brasile Argentina possiamo valutare in che modo le due nazionali potrebbero essere schierate sul terreno di gioco del Mineirao di Belo Horizonte, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della semifinale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BRASILE ARGENTINA

La diretta tv di Brasile Argentina non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Copa America 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA

Per Brasile Argentina Tite ritrova Casemiro, che ha scontato il turno di squalifica: il centrocampista del Real Madrid riprende posto in mediana al fianco di Arthur Melo, alle loro spalle la consueta difesa con Thiago Silva e Marquinhos a protezione di Alisson e due terzini di grande spinta come Dani Alves e Filipe Luis. Davanti invece arriva la conferma di Gabriel Jesus come esterno destro; dall’altra parte gioca Everton, il trequartista sarà Coutinho e la prima punta dunque sarà ancora una volta Roberto Firmino. Conferme anche per l’Argentina di Lionel Scaloni, a cominciare da una difesa nella quale Foyth e Tagliafico saranno gli esterni con German Pezzella e Otamendi davanti ad Armani; centrocampo comandato da Leandro Paredes, De Paul è una mezzala offensiva mentre Acuna un tuttofare che sa adattarsi a vari ruoli. Gioca sulla trequarti Messi, con libertà totale di movimenti per andare a innescare i due attaccanti che, ancora una volta, dovrebbero essere Lautaro Martinez e Sergio Aguero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che sono state fornite per Brasile Argentina indicano nella Seleçao la nazionale favorita: segno 1 per la vittoria verdeoro che vale 1,87 volte la posta messa sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 4,50 volte la puntata per quanto riguarda il successo della Seleccion, per il quale dovrete puntare sul segno 2. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una cifra pari a 3,35 volte quanto investito con questo bookmaker.



