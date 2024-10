Rafael Leao sta vivendo una stagione senza dubbio particolare con la maglia del Milan. Il bomber portoghese è stato attaccato ad inizio anno per alcune sue prestazioni deludente, ed inoltre si è verificato il famoso episodio “dell’ammutinamento” con Theo Hernandez, in occasione del match dello stadio Olimpico contro la Lazio, gara terminata con il risultato di due a due. Problematiche che però non sembrano esservi in Portogallo, la selezione con cui lo stesso Rafael Leao sta giocando in questi giorni, in occasione della pausa del campionato.

Al termine del match contro la Scozia il numero dieci rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrerebbero essere questi delle frecciatine al suo allenatore, Fonseca, ricordiamo, sbarcato a Milanello dalla scorsa estate e fino a qui reduce da un percorso in stagione in chiaro-scuro. Leao, come sottolinea anche il Corriere della Sera nella sua edizione online, è apparso decisamente convincente con la casacca del Portogallo.

RAFAEL LEAO “RINATO” CON IL PORTOGALLO

Nella sfida contro la Polonia dello scorso 12 ottobre, è sceso in campo regalando un’ottima prova, fra cui l’assist per la rete segnata da Cristiano Ronaldo, e anche contro la Scozia, nonostante sia rimasto in campo solo 30 minuti, non ha deluso le attese, regalando giocate e guizzi che lo contraddistinguono.

Tutto merito, stando allo stesso Rafael Leao, del feeling che si è venuto a creare con Roberto Martinez, il commissario tecnico della selezione lusitana, e che il giocatore di proprietà del Milan non ha esitato a nascondere. Leao svela infatti di sentire il “sostegno di tutti” in nazionale, a cominciare dall’allenatore “Che ha molta fiducia in me” aggiunge. Il tecnico ha dato delle indicazioni a Leao, dalla profondità, al dribbling uno contro uno, due delle migliori qualità del giocatore “di fatto faccio il mio gioco per creare delle occasioni”, precisa ancora il bomber.

RAFAEL LEAO A MILANELLO IN VISTA DI MILAN-UDINESE

Oggi Leao è tornato a Milanello per unirsi ai suoi compagni e prepararsi in vista della sfida fra il Milan e l’Udinese, in programma sabato prossimo a San Siro alle ore 18:00, match molto delicato ma che il Diavolo non può fallire per non perdere troppo terreno dalle prime della classe.

E per vincere servirà ovviamente l’apporto di Rafael Leao, che comunque è stato accolto a braccia aperte oggi a Milanello, visto che il Milan ne tanto meno il tecnico Fonseca, hanno dato peso alle parole del giocatore, così come ci tiene a sottolineare Il Corriere della Sera. In ogni caso Leao, per rendere al meglio, cerca un ambiente che crede in lui e un tecnico che gli faccia fare il suo gioco, e chissà che già da sabato non possa tornare a segnare dopo il gol dello scorso 31 agosto contro la Lazio, l’ultima marcatura in campionato del lusitano: lo scopriremo nel giro di 48 ore circa.