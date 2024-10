RISULTATI NATIONS LEAGUE 2024, CLASSIFICHE: CALA IL SIPARIO PER QUESTO MESE

Ultimo giorno con i risultati Nations League a farci compagnia oggi, martedì 15 ottobre 2024, perché si deve completare la quarta giornata della Uefa Nations League 2024-2025, che poi farà spazio al ritorno delle competizioni per club e ci darà invece appuntamento a novembre. Restano dunque otto partite, solo per la Lega A e la Lega C della manifestazione, come d’altronde era già stato sabato. Oggi tornano in campo tutte le Nazionali che erano state impegnate tre giorni fa, quindi i protagonisti saranno gli stessi, ma diamo subito un’informazione pratica e allora annotiamo che stavolta il fischio d’inizio sarà per tutti alle ore 20.45, per una ricchissima prima serata.

I risultati Nations League ci proporranno stasera soprattutto due gruppi della Lega A e allora cominciamo a presentare il girone 1, che avrà in programma Polonia Croazia e Portogallo Scozia. I lusitani sono la capolista solitaria ancora a punteggio pieno dopo la fondamentale vittoria di sabato in Polonia e oggi c’è l’occasione per lanciare definitivamente la fuga, giocando in casa contro la Scozia fanalino di coda, mentre nell’altra partita i polacchi terzi ospiteranno i croati secondi in una sorta di spareggio.

RISULTATI NATIONS LEAGUE 2024, TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Ancora la Lega A in evidenza per i risultati Nations League anche grazie al girone 4, che potenzialmente si annuncia ancora più incerto: le due partite saranno Spagna Serbia e Svizzera Danimarca. Qui al comando troviamo le Furie Rosse grazie alla vittoria di sabato contro la Danimarca che ha portato la Spagna campione d’Europa al primo posto in classifica proprio davanti ai danesi, che oggi sfideranno una Svizzera all’ultima spiaggia, essendo ancora a zero. La sfida con la Serbia potrebbe invece lanciare definitivamente la Spagna, ma anche rimescolare clamorosamente le carte.

Ci sarà poi anche la Lega C a farci ampiamente compagnia stasera per i risultati Nations League con ulteriori quattro partite. Il girone 2 avrà Lituania Romania e Kosovo Cipro: la capolista è la Romania, che approfittando dell’impegno contro il fanalino di coda baltico proverà ad avvicinare ancora di più l’obiettivo della promozione in Lega B. Nel girone 3 ecco invece Irlanda del Nord Bulgaria e Bielorussia Lussemburgo, qui siamo reduci da un doppio pareggio per 0-0 e la classifica è decisamente più corta, vedremo dunque se e come stasera cambieranno i rapporti di forza…

RISULTATI NATIONS LEAGUE 2024, CLASSIFICHE

LEGA A

GIRONE 1

Ore 20.45 Polonia Croazia

Ore 20.45 Scozia Portogallo

Classifica: Portogallo 9; Croazia 6; Polonia 3; Scozia 0.

GIRONE 4

Ore 20.45 Spagna Serbia

Ore 20.45 Svizzera Danimarca

Classifica: Spagna 7; Danimarca 6; Serbia 4; Svizzera 0.

LEGA C

GIRONE 2

Ore 20.45 Lituania Romania

Ore 20.45 Kosovo Cipro

Classifica: Romania 9; Kosovo 6; Cipro 3; Lituania 0.

GIRONE 3

Ore 20.45 Irlanda del Nord Bulgaria

Ore 20.45 Bielorussia Lussemburgo

Classifica: Bulgaria, Bielorussia 5; Irlanda del Nord 4; Lussemburgo 2.