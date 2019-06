Diretta Brasile Bolivia/ Streaming video DAZN: comincia la Copa America!

Brasile Bolivia, in diretta dall’Estádio do Morumbi di San Paolo, sabato 15 giugno 2019 alle ore 2.30 italiane, sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019, che i brasiliani affronteranno come padroni di casa. La Selecao sogna di ottenere quella grande affermazione in un trofeo continentale che manca da anni, dopo gli assalti falliti ai Mondiali del 2014 (in casa) e del 2018 e nelle precedenti edizioni della Copa America. I verdeoro dovranno però fare a meno di Neymar, mentre la Bolivia si presenta all’appuntamento da outsider, pronta a giocarsi la qualificazione al turno successivo con le altre squadre del girone, Perù e Venezuela.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Brasile Bolivia non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE BOLIVIA

Le probabili formazioni di Brasile Bolivia, attese quesa notte presso l’Estádio do Morumbi di San Paolo. I padroni di casa saranno schierati con un 4-3-3 e scenderanno in campo con Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Lucas Paquetá; David Neres, Roberto Firmino, Richarlison. All. Tite. Risponderanno i boliviani con questa formazione schierata con un 4-4-1-1: Lampe; Marvin Bejarano, Adriano Jusino, Luis Haquin, Diego Bejarano; Chumachero, Leonel Justiniano, Saavedra, Paul Arano, Fernando Saucedo, Marcelo Martins Moreno. All. Villegas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Brasile nettamente favorito per la vittoria contro la Bolivia. Quota per il segno 1 fissata a 1.08 da Bet365, quota per il segno X offerta a 9.50 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 25.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.57 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.30 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA