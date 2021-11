Diretta/ Brasile Colombia (Qatar 2022) streaming video: decisiva per i colombiani

DIRETTA BRASILE COLOMBIA: PER GLI OSPITI IMPRESA DISPERATA

Brasile Colombia, in diretta venerdì 12 novembre 2021 alle ore 01.30 italiane presso la Neo Quimica Arena di Sao Paulo, sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar del 2022. Sfida dal sapore decisivo ma solo per i colombiani, visto che il Brasile ha dominato il girone di qualificazione e si trova a quota 31 punti ormai già al sicuro nella corsa ai Mondiali. La Selecao ha finora vinto tutte le 11 partite disputate nel suo cammino delle qualificazioni, lasciando un solo pari proprio nel match d’andata in Colombia.

La Colombia invece è al quarto posto a quota 16 punti, appaiata all’Uruguay che al quinto posto dovrebbe affrontare uno spareggio per staccare il biglietto per il Qatar. A frenare il cammino di Cuadrado e compagni sono stati 3 pareggi consecutivi contro Uruguay, Brasile e Ecuador che hanno al momento lanciato lo stesso Ecuador verso il terzo posto, e con un ko in Brasile anche il quarto posto sarebbe dunque in bilico per la selezione colombiana.

DIRETTA BRASILE COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Argentina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita delle qualificazioni mondiali sudamericane resta valido l’appuntamento con il portale Mola TV, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video in maniera completamente gratuita, collegandosi al sito comotv.com. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU MOLA TV.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COLOMBIA

Le probabili formazioni della diretta Brasile Colombia, match che andrà in scena alla Neo Quimica Arena di Sao Paulo. Per il Brasile, Tite schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Risponderà la Colombia allenata da Reinaldo Rueda con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ospina; Muñoz, Murillo, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Cuellar, Barrios, Diaz; Borja, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Neo Quimica Arena di Sao Paulo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brasile con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo dell’Albania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.50.



