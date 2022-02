Diretta/ Brasile Paraguay streaming video tv: sfida platonica (Qatar 2022)

DIRETTA BRASILE PARAGUAY: RISULTATO SCONTATO…

Brasile Paraguay, in diretta mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 01.30 italiane presso l’Estadio Mineirão di Belo Horizonte sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar del 2022. Sfida che sembra avere un sapore prettamente platonico in queste qualificazioni Mondiali: il Brasile è ormai certo della qualificazione ed è molto vicino anche alla conquista del primo posto dopo l’ultimo pareggio in Ecuador, dovendo gestire 4 punti di vantaggio sull’Argentina seconda.

Dall’altra parte il Paraguay è penultimo con 13 punti, a 6 lunghezze dall’Uruguay e dalla possibilità di disputare almeno lo spareggio per il Mondiale. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di qualificazione per i paraguaiani che proprio perdendo lo scontro diretto con gli uruguagi sembrano aver gettato al vento le ultime speranze. Il 9 giugno scorso il Brasile ha vinto 0-2 ad Asuncion il match d’andata di queste qualificazioni, il Paraguay non batte la Selecao dal 2-0 del 15 giugno 2008.

DIRETTA BRASILE PARAGUAY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Brasile Paraguay non sarà disponibile sui canali televisivi del nostro paese e dunque l’alternativa rimane quella di Mola Tv che ha acquisito i diritti delle sfide di qualificazione sudamericane a Qatar 2022. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, gratuitamente collegandosi al sito mola.tv.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE PARAGUAY

Le probabili formazioni della diretta Brasile Paraguay, match che andrà in scena all’Estadio Mineirão di Belo Horizonte. Il CT del Brasile Tite schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson, Royal, Militao, Thiago Silva, Alex Sandro, Raphinha, Fred, Casemiro, Vinicius, Cunha, Coutinho. Risponderà il Paraguay allenato da Guillermo Barros Schelotto con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Silva, Escobar, Gomez, Alonso, Arzamendia, Ojeda, Rojas, Sanchez, Almiron, Sanabria, Gonzalez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Brasile e Paraguay, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brasile con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Paraguay, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.



