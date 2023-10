Diretta/ Brescia Bari (risultato 1-0) video streaming tv: Moncini su rigore! (Serie B, 29 ottobre 2023)

DIRETTA BRESCIA BARI (RISULTATO 1-0): MONCINI SU RIGORE!

Inizia il match tra Brescia e Bari. Sibilli per Diaw che calcia male. Huard ci prova da lontanissimo ma non trova la porta. Di Cesare trattiene Bianchi in area, il direttore di gara indica il dischetto. Moncini calcia e supera Brenno, la sblocca il Brescia! Koutsoupias calcia ma viene chiuso. Jallow da fuori area, palla fuori. Bjarnason in mezzo da punizione, libera la difesa del Bari. Manca pochissimo alla fine della prima frazione di gara, Brescia sempre avanti. Diaw scende sulla destra e calcia, Lezzerini la blocca senza problemi. Problemi ad un ginocchio per Bisoli che deve uscire. Nasti di testa a botta sicura, grandissima la risposta di Lezzerini! Termina la prima frazione di gara, decide al momento Moncini. (agg. Umberto Tessier)

BRESCIA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI GIOCA

La diretta della sfida tra Brescia Bari pone di fronte due formazioni che in classifica si schierano rispettivamente al nono e quattordicesimo posto. In attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi proponiamo alcune statistiche interessanti. Padroni di casa che rappresentano la migliore difesa di questo campionato avendo subito appena tre gol. Le sfide giocate sono 8 ed i gol realizzati sei. L’ultima sfida non ha sorriso al Brescia che ha perso tra le mura amiche contro il Modena, nella sfida di recupero della prima giornata.

In queste prime 8 sfide il Brescia ha collezionato 13 punti. Ospiti che invece non hanno cominciato il campionato nel migliore dei modi. Nelle prime 10 partite il Bari ha collezionato 11 punti conditi da 9 gol realizzati e altrettanti subiti. Si sente in casa Bari l’assenza di tre calciatori passati in serie A: Caprile, Folorunsho e Cheddira. Rispettivamente calciatori oggi di Empoli, Verona e Frosinone. Il miglior marcatore del Bari risultano essere in 3: Nasti, Sibilli e Koutsoupias con due reti ciascuno. In casa Brescia il miglior marcatore è Moncini con due gol. (Marco Genduso)

BRESCIA BARI: RONDINELLE NEI PIANI ALTI

Brescia Bari sarà in diretta dallo stadio “Rigamonti” di Brescia, alle ore 16:15 di domenica 29 ottobre: si gioca per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. In campo due squadre in cerca di riscatto: i lombardi, autori finora di un ottimo inizio di torneo, hanno incassato la prima sconfitta stagionale nel recupero contro il Modena. I pugliesi, invece, nonostante l’avvento in panchina di Pasquale Marino continuano a collezionare pareggi, ben otto in dieci partite disputate.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA BRESCIA BARI

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Brescia Bari. Tra i padroni di casa, infatti, mister Daniele Gastaldello dovrà sciogliere i dubbi nel reparto offensivo: Bianchi, Moncini e Borrelli in lizza per due posti. Gli ospiti di Pasquale Marino, invece, dovranno fronteggiare l’assenza dell’infortunato Maiello, al suo posto pronto Bellomo.

BRESCIA BARI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Brescia Bari possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,15 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

