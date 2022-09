DIRETTA/ Brescia Benevento video streaming tv: perfetto equilibrio nei precedenti

DIRETTA BRESCIA BENEVENTO: TESTA A TESTA STORICO

La storia che ci accompagna verso la diretta di Brescia Benevento è breve ma decisamente interessante, dal momento che gli unici sei precedenti ufficiali tra lombardi e campani sono stati disputati tutti dal mese di novembre 2016 in poi. I numeri sono in perfetto equilibrio: due vittorie per il Brescia, altrettanti successi per il Benevento e sono due anche i pareggi. Il fattore campo incide ben poco: sia in casa sia in trasferta, abbiamo una vittoria, un pareggio e una sconfitta per entrambe – cioè, sia il Brescia sia il Benevento hanno vinto una volta in casa e l’altra fuori.

Quanto ai precedenti in assoluto più recenti, si tratta naturalmente delle due partite dello scorso campionato di Serie B 2021-2022, nel quale il Brescia ha saputo vincere per 0-1 sul campo del Benevento nel match d’andata giocato lunedì 1° novembre 2021, mentre la partita di ritorno in Lombardia ha visto un pareggio ricco di emozioni (2-2) in data martedì 15 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Brescia Benevento, in diretta venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie B. Appuntamento importante per le Rondinelle che cercano una vittoria che possa mantenerle in testa alla classifica. Dopo 5 giornate il Brescia divide la prima posizione con la Reggina, vetta agganciata dopo tre vittorie consecutive ottenute contro Como, Perugia e Modena.

Il Benevento non è riuscito finora ad avere la stessa continuità del Brescia nel cammino in campionato. Dopo due vittorie consecutive contro Frosinone e Venezia i sanniti si sono dovuti fermare di nuovo in casa contro il Cagliari, la sfida col Brescia chiuderà comunque una parentesi di calendario molto dura per i giallorossi. Il 15 marzo scorso si è risolto con un pareggio per 2-2 l’ultimo precedente a Brescia tra le due squadre, all’11 maggio 2019 con un 2-3 risale l’ultimo successo delle Rondinelle, al 17 aprile 2017, con un 1-0, l’ultima affermazione del Brescia in casa contro i sanniti.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Brescia Benevento, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Viviani, Labojko; Galazzi; Ayé, Moreo. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Paleari; Capellini, Glik, Veseli; Improta, Karic, Acampora, Koutsoupias, Foulon; Forte, La Gumina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

