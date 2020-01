Diretta Brescia Cagliari/ Streaming video tv: chi si riscatterà? (Serie A)

Brescia Cagliari, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 19 gennaio 2020, per un match da seguire con grande attenzione: Brescia Cagliari mette infatti di fronte due squadre che non vogliono più sbagliare. La posizione più delicata è naturalmente quella del Brescia di Eugenio Corini, reduce dal crollo sul campo della Sampdoria e condannato da una pessima classifica che assegna solo 14 punti alle Rondinelle, le quali sarebbero ad oggi retrocesse. Il Cagliari di Rolando Maran a quota 29 punti naturalmente se la passa molto meglio, ma i sardi sono reduci da cinque sconfitte consecutive (Coppa Italia compresa), rischiano di dover rinunciare ai sogni di gloria e soprattutto devono invertire la tendenza, perché la storia insegna che crolli repentini per squadre che avevano volato (troppo?) in alto possono fare molto male.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cagliari sarà garantita da Sky e il principale canale di riferimento sarà il numero 253. In aggiunta, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dal servizio offerto da Sky Go per seguire la partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CAGLIARI

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Brescia Cagliari. Eugenio Corini accoglie con piacere i rientri dalle squalifiche di Cistana e Tonali, che saranno titolari rispettivamente in difesa e centrocampo. Nella retroguardia è da segnalare anche il ballottaggio tra Martella e Mateju per la maglia da terzino sinistro, mentre in attacco nel 4-3-1-2 delle Rondinelle dovremmo vedere Spalek alle spalle di Balotelli e Torregrossa, con Donnarumma che rischia dunque un’altra panchina. Nel Cagliari torneranno titolari i big che Rolando Maran ha escluso dalla partita di Coppa Italia, in difesa causa acciacchi di Cacciatore e Mattiello si va verso una linea con Faragò, Pisacane, Klavan e Pellegrini mentre in attacco ci aspettiamo come sempre Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Brescia Cagliari, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 2,50 contro il 2,70 offerto in caso di vittoria esterna e quindi segno 2. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori tuttavia è il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio.



