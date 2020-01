Diretta Inter Cagliari/ Streaming video Rai: Conte vuole i quarti (Coppa Italia)

Inter Cagliari, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, va in scena alle ore 20:45 di martedì 14 gennaio ed è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. Arriva l’esordio per i nerazzurri di Antonio Conte che, scottati dal pareggio interno contro l’Atalanta che ha consegnato alla Juventus il titolo di campione d’inverno, cercherà ora di prendersi una vittoria per procedere in un torneo che resta un obiettivo della società, anche se certamente minore rispetto alla possibilità di vincere lo scudetto. La stagione dell’Inter è di altissimo livello e questa sera, in partita secca, l’avversario è un Cagliari che dopo una partenza fulminante e l’ingresso in zona Champions League ha smarrito la via, arriva da quattro sconfitte consecutive e non ha segnato nelle ultime due partite, anche se ha chiuso l’andata di campionato in zona Europa League. Non ci resta dunque che vedere come andranno le cose nella diretta di Inter Cagliari; nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cagliari verrà trasmessa su Rai Uno, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita di Coppa Italia potrà essere seguita in alta definizione laddove possibile, ma anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ormai consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile da tutti tramite l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

Ovviamente per Inter Cagliari Conte pensa al turnover: sarà confermato il 3-5-2 ma con parecchi cambi rispetto alla formazione tipo, a cominciare probabilmente dalla porta dove Padelli si prepara a sostituire Handanovic. In difesa sarà il turno di Ranocchia, presumibilmente con Skriniar (squalificato sabato) e Alessandro Bastoni; a centrocampo si rivede Lazaro a destra, sarà titolare Barella (stesso discorso di Skriniar) e in cabina di regia potrebbe essere confermato Brozovic, con Borja Valero a completare la linea che supporterà i due attaccanti. Qui il dubbio riguarda Alexis Sanchez, che ha recuperato: il cileno dovrebbe però partire dalla panchina, quindi spazio a Sebastiano Esposito al fianco di Lautaro Martinez o Politano. Nel Cagliari torna Cragno che dovrebbe occupare la porta: davanti a lui Pisacane farà coppia con Klavan mentre sugli esterni agiranno Faragò e Lykogiannis. Dunque turnover anche per Rolando Maran, che a centrocampo potrebbe lanciare il giovane Oliva al fianco del regista Cigarini, confermato al pari di Rog. Lucas Castro, già in campo sabato contro il Milan, dovrebbe avere la maglia da trequartista prendendo il posto dell’ex Nainggolan; a formare il tandem offensivo è probabile che ci sia Cerri, affiancato a Joao Pedro e dunque con Giovanni Simeone che questa volta potrebbe partire dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Inter Cagliari, e i nerazzurri sono ampiamente favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vi farebbe infatti guadagnare una cifra pari a 1,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 4,50 volte la posta con il pareggio (regolato dal segno X, e che porterebbe la partita ai tempi supplementari) e l’ipotesi del successo isolano, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte quanto investito.



