Diretta Brescia Casalmaggiore/ Streaming video tv Rai: scontro diretto per la vetta

Brescia Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Rossella Piana, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 9 novembre 21019 al palasport Jimmy George di Montichiari: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Oggi la sesta giornata del campionato di volley femminile di Serie A1 ci offre la diretta tra Brescia e Casalmaggiore, un gustoso anticipo per un turno di andata ricco di big match: il clima è quindi rovente anche perchè i punti poi messi in palio per questo turno si annunciano davvero pesanti, specie per due club che stazionano nella prima metà della classifica, e puntano alla vetta. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo anche perché avremo oggi la possibilità di conoscere più da vicino la formazione di Mister Mazzola, neopromossa in prima serie.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno una partita del Campionato di Serie A1 di volley femminile a giornata. Dunque la sfida di questa sera tra Brescia e Casalmaggiore sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIR ETTA BRESCIA CASALMAGGIORE: IL CONTESTO

Come abbiamo prima introdotto, per la diretta tra Brescia e Casalmaggiore, prevista questa sera come anticipo della 6^ giornata della Serie A1, i punti messi in palio varranno molto. Entrambe le formazioni, pur avendo alle spalle storie davvero differenti, hanno comunque ben iniziato questa stagione del primo campionato nazionale, raggiungendo risultati importanti anche se non eccellenti. La classifica inoltre vede le due squadra appaiate nella prima metà della classifica. Per la precisione notiamo che la neopromossa Brescia vanta ora la quarta piazza nella graduatoria con 11 punti, avendo vinto 4 volte nelle sei partite finora disputate. Ha pure fatto altrettanto bene la compagine cremonese di Gasperi, quinta oggi con 6 punti ma con un match in meno disputato. Capiamo quindi bene che in tale scontro diretto ci si gioca molto e non scordiamo che a complicare il contesto intorno a tel scontro vi è pure il calendario che tra pochissimo diventerà frenetico e difficile da gestire. Vedremo che ci dirà il campo.



