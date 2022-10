Diretta Brescia Cittadella/ Streaming video tv: entrambe reduci da un ko (Serie B)

DIRETTA BRESCIA CITTADELLA: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Cittadella andrà in scena in diretta sabato 8 ottobre a partire dalle 14.00 allo Stadio Mario Rigamonti: la partita è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Le due squadre hanno vissuto un avvio di stagione molto diverso tra loro. Le Rondinelle infatti si trovano attualmente in vetta alla classifica insieme a Bari e Reggina. I padovani invece sono soltanto un punto sopra la zona play-out, a quota 8. Entrambe, però, hanno qualcosa in comune: sono reduci da una sconfitta.

Diretta/ Bari Brescia (risultato finale 6-2) video tv: disfatta per Clotet!

In occasione dello scorso turno, il Brescia ha incassato un sonoro ko proprio contro il Bari. Il risultato finale al San Nicola è stato di 6-2. È stata la seconda battuta d’arresto per la squadra di Pep Clotet. Il Cittadella invece è reduce da due partite perse, prima quella con la Reggina e poi quella con la Ternana. Le reti subite dalla compagine di Edoardo Gorini sono state ben cinque, senza farne alcuna. In entrambi i casi dunque la voglia di riscattarsi è tanta.

Diretta/ Cittadella Ternana (risultato finale 0-2): bis con Coulibaly nel recupero!

BRESCIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Reggina Cittadella (risultato finale 3-0): in gol anche Fabbian e Gori!

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Brescia Cittadella in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Cittadella non evidenziano particolari assenze, ma è plausibile ritenere che dopo le debacle dello scorso turno i due allenatori vorranno cambiare qualcosa nell’undici di partenza. I padroni di casa devono valutare le condizioni di Jallow e Viviani, usciti acciaccati dall’ultima gara, mentre non sembra essere ancora a disposizione Cistana, che si è allenato a parte. Il tecnico Pep Clotet dovrebbe schierare dunque un 4-3-2-1 così strutturato: Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko, Bisoli; Moreo, Benali; Aye. Gli ospiti invece dovrebbero optare per un 4-3-1-2. Queste le possibili scelte del tecnico Edoardo Gorini: Kastrati; Cassandro, Visentin, Frare, Donnarumma; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Tounkara.

QUOTE BRESCIA CITTADELLA

Le quote della diretta Brescia Cittadella, come era prevedibile, danno per favorite le Rondinelle, che quest’anno sono tra le favorite per la promozione in massima categoria. Andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 1.92. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 4.25. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA