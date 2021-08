Diretta/ Brescia Cosenza (Serie B) streaming video e tv. Rondinelle rampanti

DIRETTA BRESCIA COSENZA: INZAGHI VUOLE LA FUGA!

Brescia Cosenza, in diretta venerdì 27 agosto 2021 alle ore 20.30 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie B. Rondinelle già in rampa di lancio dopo l’ottimo esordio sul campo della Ternana: la squadra allenata da Pippo Inzaghi con una doppietta di Bajic ha chiuso in doppio vantaggio già il primo tempo e ha destato sicuramente un’impressione molto importante, da confermare però per capire subito se i biancazzurri potranno puntare in questa stagione alla lotta per il salto in Serie A.

A parte il discorso che riguarda il Cosenza, che nel mese di agosto si è dovuto organizzare anche con una certa fretta per affrontare il campionato cadetto per il terzo anno consecutivo grazie al ripescaggio. Contro l’Ascoli anche un pizzico di sfortuna ha impedito ai silani di fare risultato, è apparsa però evidente la crescita rispetto alla prestazione in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il Brescia ha vinto gli ultimi quattro precedenti ufficiali contro il Cosenza, i calabresi non battono le Rondinelle dalla vittoria in campionato del 16 gennaio 2000, dunque ormai oltre 21 anni fa.

DIRETTA BRESCIA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cosenza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA COSENZA

Le probabili formazioni di Brescia Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perilli; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Leris, Van de Looi, Jagiello; Palacio, Bajic, Ayé. Risponderà il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Del Favero; Minelli, Rigione, Vaisanen; Corsi, Gerbo, Carraro, Panico; Boultam; Sueva, Gori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Rigamonti di Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA