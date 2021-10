Diretta/ Brescia Cremonese streaming video tv: classica lombarda (Serie B)

DIRETTA BRESCIA CREMONESE: UN DERBY DAL RISULTATO INCERTO

Brescia Cremonese, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Una vera classica lombarda quella tra le Rondinelle e i grigiorossi: a sorpresa, rispetto alle previsioni di inizio torneo, è la Cremonese a presentarsi avanti in classifica, occupando addirittura la seconda piazza che a fine stagione sarebbe buona per un ritorno in Serie A che il club attende dall’ormai lontano 1996. L’ultimo pareggio contro il Benevento ha comunque confermato la solidità della squadra di Fabio Pecchia.

Il Brescia invece è reduce da due sconfitte consecutive contro Como e Perugia che hanno vanificato quello che era stato il buon inizio di campionato da parte della formazione allenata da Pippo Inzaghi. Le Rondinelle sono scivolate al quarto posto in classifica, col miglior attacco con 19 gol realizzati ma con una difesa che con 13 gol incassate è la peggiore delle formazioni d’alta classifica. Il 20 febbraio scorso vittoria per 1-2 della Cremonese nell’ultimo precedente disputato a Brescia, le Rondinelle hanno battuto per l’ultima volta i grigiorossi in casa, col punteggio di 3-2, il 26 dicembre 2018.

DIRETTA BRESCIA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Brescia Cremonese è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Brescia Cremonese, match che andrà in scena al Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Jagiello, Tramoni; Palacio. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Fagioli, Buonaiuto; Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

