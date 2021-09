DIRETTA/ Brescia Crotone video streaming tv: Rondinelle ok nei precedenti

DIRETTA BRESCIA CROTONE: TESTA A TESTA

Dal 2005 a oggi la diretta di Brescia Crotone al Rigamonti si è disputata per ben nove volte. Il bilancio è nettamente in favore delle rondinelle che hanno vinto per 7 volte, mentre è 1 solo il successo dei pitagorici così come i pareggi. Tutte le gare si sono giocate in cadetteria. L’ultimo precedente ci porta indietro al febbraio del 2019 proprio poche settimane prima del lockdown da Coronavirus. La gara terminò 2-0 ma fu piuttosto equilibrata. Questo perché i leoni riuscirono a sbloccarla solo al minuto 80 con un autogol di Molina. Nel finale arrivò prima il rosso a Machach e poi la rete del raddoppio siglata da Donnarumma al minuto 95.

Diretta/ Crotone Reggina (risultato finale 1-1): tre ammoniti in chiusura

Il Crotone, considerando anche le gare giocate all’Ezio Scida, è l’unica squadra in questi precedenti ad aver vinto in trasferta anche se solo una volta. Il match in questione è un 1-2 del settembre 2013, deciso dai gol nel finale di primo tempo dai gol di Bernardeschi e Pettinari. Il Brescia fu in grado solo di riaprirla con un gol di Di Cesare. (agg. Matteo Fantozzi)

Diretta/ Ternana Pisa (risultato finale 1-4): Pisa dilagante a punteggio pieno!

DIRETTA BRESCIA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Crotone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BRESCIA CROTONE: PIPPO È UN MARTELLO!

Brescia Crotone, in diretta venerdì 17 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Volano le Rondinelle con tre vittorie consecutive in altrettanti impegni di campionato in questo avvio di stagione. Finora 10 gol fatti e 2 subiti per gli uomini di Pippo Inzaghi che hanno destato la miglior impressione nell’avvio del campionato cadetto, ma per puntare al vertice la continuità sarà il requisito fondamentale, quello che è mancato al Brescia nella scorsa stagione.

Diretta/ Alessandria Brescia (risultato finale 1-3): Corazza, poi Palacio!

Dopo la retrocessione della passata stagione anche il Crotone tenterà il cambio di passo ma l’avvio d’annata degli Squali non è stata altrettanto esaltante. Finora gli uomini di Modesto non hanno ottenuto la prima vittoria in campionato, l’ultimo pareggio in casa contro la Reggina è stato comunque un segnale di una squadra vitale che deve però fare meglio: per ora i rossoblu hanno registrato una difesa che aveva subito 6 gol nelle prime due partite di campionato. Il Brescia ha vinto 2-0 il 23 febbraio 2019 l’ultimo precedente casalingo contro il Crotone, che non espugna il “Rigamonti” dall’1-2 del 21 settembre 2013.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CROTONE

Le probabili formazioni di Brescia Crotone, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni, Jagiello; Bajic. Risponderà il Crotone allenato da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Contini; Visentin, Mondonico, Nedelcaeru; Molina, Vulic, Estevez, Sala; Benali, Kargbo; Mulattieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Rigamonti di Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA