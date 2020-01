Diretta Brescia Milan/ Streaming video tv: Pioli cerca la terza gioia (Serie A)

Brescia Milan, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri e si gioca venerdì 20 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Rigamonti, rappresenta l’anticipo nella 21^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dopo il 3-0 interno al Lecce dello scorso 14 dicembre il Brescia non è più riuscito ad ottenere i 3 punti in campionato, ottenendo solo 2 punti nelle successive 5 partite disputate, compreso il recupero contro il Sassuolo. L’ultimo pareggio contro il Cagliari, ottenuto chiudendo la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Mario Balotelli, è costato l’aggancio al terzultimo posto da parte della Spal a quota 15 punti, ma il Lecce quartultimo è comunque lontano solo una lunghezza. C’è da fronteggiare però la voglia di rivalsa di un Milan che dall’arrivo di Ibrahimovic in squadra ha collezionato 7 punti in 3 partite, rimontando verso la zona Europa League. I rossoneri hanno sofferto contro l’Udinese ma il gol all’ultimo secondo di Rebic ha regalato un importantissimo secondo successo consecutivo. All’andata il Milan ha battuto le Rondinelle di misura con un gol di Calhanoglu. Stesso punteggio dell’ultimo precedente in Serie A a Brescia datato 23 aprile 2011, 0-1 con gol di Robinho. Il Brescia non batte il Milan allo stadio Rigamonti dal 10 maggio 2003, 1-0 con gol firmato da Appiah.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Milan sarà trasmessa in esclusiva Sky sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA MILAN

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Brescia Milan, venerdì 20 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Rigamonti di Brescia per la ventunesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Brescia allenato da Eugenio Corini sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Risponderà il Milan guidato in panchina da Stefano Pioli con un 4-4-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Rebic; Rafael Leao, Ibrahimovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Brescia Milan, l’agenzia di scommesse Snai propone a 4.75 la vittoria in casa, a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 1.70. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA