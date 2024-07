Lorenzo Zazzeri protagonista con gli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024

Continua il sogno per Lorenzo Zazzeri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore italiano è ufficialmente finalista olimpico, nonostante una performance complessivamente sottotono della staffetta, salvata da Frigo con una buona chiusura in 47.80. Gli altri compagni di squadra della 4×100 metri stile libero sono stati infatti ben al di sopra dei 48″, compreso Lorenzo Zazzeri, che ha chiuso in 48.88.

Gli azzurri sono comunque riusciti a proseguire la loro marcia alle Olimpiadi e questa sera, sabato 27 luglio, torneranno in vasca per alimentare ulteriormente le proprie ambizioni. Tralasciando momentaneamente il lato sportivo, cosa sappiamo di Lorenzo Zazzeri e della sua vita privata? Ha una fidanzata? Se sì, come si chiama?

Una fidanzata misteriosa nella vita di Lorenzo Zazzeri?

Sbirciando in rete, troviamo subito una conferma alle nostre sensazioni: l’atleta toscano non ama mescolare vita privata e professionale. Pertanto, si trova poco o nulla relativamente alle questioni di cuore, almeno sul web. Sembrerebbe però avere una fidanzata nella sua vita, una ragazza misteriosa di cui non si conosce il nome.

Pare che il nuotatore e la fidanzata siano legatissimi e che lei sia stata fondamentale in questa fase così particolare della sua carriera. Insomma, la compagna di Lorenzo Zazzeri sembra essere un punto di riferimento per il nuotatore italiano, e chissà che durante queste Olimpiadi non esca allo scoperto. Sui social di Lorenzo, seguito su Instagram da oltre 15 mila follower, ci sono diversi scatti della sua quotidianità tra sport e vita privata.