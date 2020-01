Diretta Brescia Novara/ Streaming video Rai: Igor, trasferta ostica ? (volley)

Brescia Novara, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Alessandro Cerra, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 gennaio 2020, presso il Palasport Jimmy George di Montichiari (Brescia). Siamo alla quindicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, la seconda del girone di ritorno e anche dell’anno solare 2020, dal momento che nelle ultime settimane c’è stata una sosta per lasciare spazio ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi, che non hanno interessato l’Italia già da agosto certa di un posto a Tokyo 2020. Il cammino è ricominciato mercoledì con un turno infrasettimanale, che ha sorriso ad entrambe le formazioni che saranno in campo questa sera per Brescia Novara. Buona ripartenza dunque, adesso vedremo chi saprà infilare il bis per rendere eccellente l’inizio del 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la diretta tv di Brescia Novara sarà disponibile stasera su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), dal momento che proprio questa partita è stata selezionata per la trasmissione televisiva fra quelle della 15^ giornata di Serie A1. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuita e accessibile a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA BRESCIA NOVARA: IL CONTESTO

La diretta di Brescia Novara metterà dunque di fronte due squadre reduci da vittorie, ma è anche giusto dire che le ambizioni della Banca Valsabbina Millenium Brescia e della Igor Gorgonzola Novara sono differenti. Le lombarde vincendo a Caserta hanno scavato un ottimo margine fra sé e la zona retrocessione, dunque non dovrebbe essere in discussione la permanenza nella massima categoria e la partecipazione al primo turno dei playoff, con questa serenità magari Brescia potrà provare a fare qualcosa in più. Novara invece ha ben altro status, come è normale per chi è detentore della Champions League: la prima parte della stagione ha riservato alti e bassi alle piemontesi che avevano d’altronde un calendario fittissimo, compreso il Mondiale per Club. La vittoria nel derby contro Cuneo di mercoledì dunque deve valere come una ripartenza per la Igor, che punta alla migliore posizione possibile nella griglia playoff per cercare poi di contrastare le ormai “storiche” rivali di Conegliano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA