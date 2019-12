Diretta Novara Eczacibasi/ Streaming video tv: Igor in semifinale, Mondiale Club

Novara Eczacibasi, in diretta dalla città cinese di Shaoxing, è la semifinale del Mondiale per Club 2019 di volley femminile, il torneo iridato di pallavolo che si sta giocando in Cina e che vede le piemontesi fra le protagoniste. L’appuntamento con Novara Eczacibasi sarà alle ore 13.00 italiane di oggi, sabato 7 dicembre (in Cina saranno già le 20.00). Questa sfida metterà di fronte Novara che ha vinto il proprio girone della prima fase con le turche dell’Eczacibasi Istanbul che invece sono giunte seconde nell’altro raggruppamento, alle spalle di Conegliano. Le due formazioni italiane si stanno dunque facendo onore in questo Mondiale per Club e il sogno sarebbe quello di vivere una finale tutta italiana, come era stato a maggio per la Champions League vinta proprio dalla Igor Gorgonzola Novara ai danni di Conegliano. L’ostacolo Eczacibasi tuttavia sarà impegnativo per Novara, l’attenzione dunque va tutta alla semifinale di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tifosi e appassionati di volley ricordiamo che la diretta tv di Novara Eczacibasi sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana è la casa della grande pallavolo internazionale. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA NOVARA ECZACIBASI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Novara Eczacibasi, dobbiamo sottolineare che questa semifinale del Mondiale per Club 2019 di volley femminile sarà davvero affascinante. Nella pallavolo infatti nel torneo iridato si privilegia la qualità: non tutti i continenti sono rappresentati, però l’Europa ha ad esempio la bellezza di quattro squadre (due italiane e altrettante turche) che sono il meglio del Vecchio Continente, garantendo così un livello molto alto. La semifinale Novara Eczacibasi sarà infatti davvero affascinante: la squadra di Massimo Barbolini è stata eccellente nella prima fase, chiusa con tre vittorie in altrettante partite giocate, onorando così nel migliore dei modi lo status di campionesse d’Europa in carica. Anche il primo confronto con la Turchia è andato bene, grazie alla vittoria al tie-break contro il Vakifbank: ora serve ripetersi nella semifinale contro l’altra metà di Istanbul per conquistare l’accesso alla finale di domani.



