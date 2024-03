Diretta/ Brescia Palermo (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie B, 2 marzo 2024)

DIRETTA BRESCIA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo qualche dato statistico prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Brescia Palermo, partiamo dal risultato più frequente che si attesta sull’1-1, con 4 partite terminate con questo esito. Va notato che l’ultima vittoria fuori casa del Palermo contro il Brescia risale al 2004. Statisticamente, il Brescia realizza il 26% dei suoi gol nella fascia minuti 76-90. Inoltre, il Brescia segna solo il 4% dei suoi gol nella fascia minuti 16-30, che rappresenta la percentuale più bassa del campionato.

Video/ Ascoli Brescia (1-1) gol e highlights: ai padroni di casa non basta Pedro Mendes (27 febbraio 2024)

Passando al Palermo, realizza il 39% dei suoi gol nella fascia minuti 76-90. Il Palermo FC ha segnato almeno un gol per 7 partite consecutive. Quando gioca in casa, il Brescia chiude il primo tempo in vantaggio nel 15% delle partite, mentre il Palermo nel 37% dei match. Inoltre, se queste statistiche non hanno saziato la vostra fame di conoscenza, vi invitiamo a rimanere collegati per sapere le formazioni ufficiali del match, la diretta di Brescia Palermo sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Palermo Ternana (2-3) gol e highlights: tris con Raimondo! (Serie B, 27 febbraio 2024)

DIRETTA BRESCIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Brescia Palermo ci sono molti metodi, il primo che vi consigliamo è tramite la tv satellitare di Sky, che tramite il suo ecosistema potrà essere seguita anche su NowTv. In alternativa per chi preferisse lo streaming, anche Dazn farà vedere questo match.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Brescia Palermo evidenzia due squadre che all’interno del proprio passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 75 incontri. L’ago della bilancia pende dalle parti del pareggio con 34 risultati di equilibrio totale tra le due formazioni. Il secondo risultato più frequente è la vittoria dei rosanero ben 25 volte. L’ultimo risultato disponibile è la vittoria per il Brescia, che è arrivata in 16 occasioni. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 30 ottobre 2003 con successo dei rosanero con il risultato di 1-1 e 2-3 nel doppio confronto.

Diretta/ Palermo Ternana (risultato finale 2-3): inutile il gol di Brunori! (Serie B, 27 febbraio 2024)

In serie A le due squadre si sono affrontate il 12 settembre 2010, vittoria del Brescia in casa grazie alle reti firmate da Dallamano, Eder e Caracciolo. Per il Palermo reti firmate da Javier Pastore e Balzaretti. Andò diversamente nella sfida di ritorno quando il Palermo si impose in casa grazie alla conclusione vincente di Cesare Bovo. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata, decisa dal colpo di testa del centrocampista Coulibaly sull’ottima invenzione dalla fascia destra di Nicola Valente. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Mettiamoci comodi dopo il pranzo perché adesso lo smaltiremo insieme con la diretta di Brescia Palermo che partirà oggi 2 marzo alle ore 14,00. L’incontro sarà ovviamente valido per la 28esima giornata di Serie B. Il Brescia, attualmente al nono posto, viene da un pareggio senza reti contro la Reggiana e punta a una vittoria che potrebbe proiettarli in zona playoffs.

La compagine siciliana invece è saldamente al quarto posto, nonostante il recente pareggio per 2-2 contro la Cremonese. Una sfida dunque ricca di insidie, che potrebbe essere decisa da una giocata singola, chi avrà la meglio? Lo scopriremo tra poco!

BRESCIA PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta di Brescia Palermo con una attenzione ai punti nevralgici delle due squadre: Paghera avrà un ruolo chiave nel centrocampo, fornendo le geometrie e i passaggi precisi per alimentare l’attacco.

La sua capacità di distribuire il gioco potrebbe essere cruciale per la squadra lombarda nell’ottenere un risultato positivo. Per quanto riguarda il Palermo l’ex juventino Ranocchia, dovrebbe essere una presenza fondamentale in mediana, grazie alla sua capacità di segnare regolarmente nonostante il suo ruolo più arretrato.

BRESCIA PALERMO, LE QUOTE

Concentriamoci ora sulle quote della diretta di Brescia Palermo grazie al sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 2,7 mentre il pareggio, contraddistinto dalla X a 2,3. La vittoria siciliana invece a 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA