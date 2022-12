Diretta/ Brescia Palermo, streaming video tv: Corini ritorna al Rigamonti (Serie B)

DIRETTA BRESCIA PALERMO: LA PRIMA VOLTA DI AGLIETTI

Brescia Palermo, in diretta alle ore 12.30 di oggi, lunedì 26 dicembre 2022 e lunch match del diciannovesimo turno di Serie B, rappresenta per le Rondinelle una sfida importante per iniziare al meglio un nuovo ciclo. L’arrivo di Alfredo Aglietti sulla panchina dei biancazzurri potrebbe dare una nuova linfa al club lombardo dopo l’esonero di Pep Clotet, allenatore uscente arrivato ai ferri corti con Massimo Cellino complici anche le quattro partite di fila senza vincere. Dunque, l’ex tecnico della Reggina è pronto ad una nuova sfida in cadetteria dopo aver guidato nella massima divisione italiana consecutivamente Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Verona, Chievo e gli stessi amaranto. Il battesimo casalingo avverà in casa contro un Palermo in forma.

I ragazzi di Eugenio Corini, ex giocatore e tecnico proprio del Brescia, arrivano dalla vittoria col Cagliari dopo i pareggi contro SPAL e Como, preceduti dal successo sul campo del Benevento. I rosanero sono la quarta miglior squadra se si prendono in considerazione le ultime dieci partite, un periodo di forma che ha portato la squadra siciliana ad occupare attualmente l’undicesima posizione dopo un inizio molto complicato. Se si prende lo stesso periodo, il Brescia è addirittura penultimo per rendimento nelle recenti dieci gare, motivi che avvalorano la decisione di Cellino di smuovere gli equilibri in panchina.

BRESCIA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Brescia Palermo di Serie B potrà essere vista in televisione su Sky Sport e DAZN. Per la prima emittente, bisognerà dotarsi di abbonamento al pacchetto Calcio e collegarsi al canale 201 o 202 per assistere al match commentato da Dario Massara.

Per quanto riguarda DAZN ci sarà bisogno del canonico abbonamento per poi selezionare il match direttamente dalla home per poi procedere attraverso la trasmissione dell’app tramite pc, smartphone, console di gioco o qualsiasi dispositivo. La diretta Brescia Palermo in streaming video invece sarà visibile attraverso la piattaforma Helbiz così come collegandosi a Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Brescia Palermo dovrebbero vedere per la squadra di casa, in attesa di conoscere meglio l’impatto e le preferenze di Aglietti in biancazzurro, schierata con un 4-3-1-2: Lezzerini in porta, difesa composta da Huard a destra, Papetti-Cistana coppia centrale e Karacic sul lato mancino. Labojko, Viviani e Van de Looi completano il trio di centrocampo mentre Galeazzi agirà da trequartista dietro le due punte, Ayè e Moreo.

Eugenio Corini, d’altro canto, schiererà verosimilmente un 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, l’ex Mateju come braccetto di destra, Bettella al centro della difesa e Nedelcerau a chiudere la cerniera difensiva. Il folto centrocampo vedrà Valente sulla destra. Segre mezzala destra mentre Gomes coprirà il lato opposto del campo, in regia l’ex Parma e Empoli Stulac e infine Sala sulla sinistra. Il tandem offensivo è quello composto da Brunori, nove centri in questo campionato al pari di Cheddira, e Di Mariano.

BRESCIA PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Brescia Palermo viene visto dai bookmakers con un occhio di riguardo per la squadra di casa. Infatti il Brescia risulta favorita dalle quote di Snai con una quota di 2.20 associata alla vittoria delle Rondinelle. Il pareggio è a 3.10 mentre il colpo esterno del Palermo, come successo a Benevento, vale 3.50 la posta in palio. L’Over 2.5, evento che si è verificato due volte in totale se si considerano le ultime cinque partite delle rispettive squadre, paga 2.20 mentre un massimo di due reti nell’intero incontro si può trovare a 1.60, statistiche alla mano più probabile. La possibilità di vedere entrambe le compagini siglare almeno un gol a testa viene datata a 1.95 altrimenti il No Gol è a 1.80. L’andata era terminata 1-1, risultato esatto che viene dato a 6 mentre il successo di misura del Brescia si può trovare a 6.75.

