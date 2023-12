DIRETTA/ Brescia Parma video streaming tv: Maran contro i campioni d’inverno (Serie B, 26 dicembre 2023)

I TESTA A TESTA DI BRESCIA-PARMA, IN ATTESA DELLA DIRETTA…

La diretta Brescia Parma rappresenta l’incontro tra due squadre storiche del campionato italiano; un confronto da ‘romanzo calcistico’ che nel corso del tempo ha regalato risultati imprevedibili, emozioni al cardiopalma e verdetti più o meno decisivi. In virtù del blasone che appartiene tanto al Brescia quanto al Parma, innumerevoli sono i confronti al netto di risultati alterni che non permettono di delineare una superiorità pendente da una parte piuttosto che dall’altra.

Osservando il confronto più recente nel campionato di Serie B, la scorsa stagione ha raccontato un dominio senza discussioni in favore dei Crociati; 2-0 nel girone d’andata, ripetuto anche nel turno di ritorno. Nessuna rete siglata da parte delle Rondinelle ed è lecito credere che per la prossima diretta di Brescia Parma i padroni di casa vanteranno un forte desiderio di rivalsa rispetto a quanto raccontato dagli ultimi confronti testa a testa.

DIRETTA BRESCIA PARMA, IL BIG MATCH DELLA 19ESIMA DI SERIE B

Brescia Parma, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Il Brescia occupa attualmente la nona posizione in classifica in Serie B, avendo conquistato 25 punti nelle prime diciotto giornate. La squadra guidata da Rolando Maran si è avvicinata alla zona playoff grazie alla recente serie positiva. Con sei risultati utili consecutivi, le “Rondinelle” si sono portate a soli 2 punti di distanza dall’ottavo posto occupato dal Modena, ottenendo tre vittorie e tre pareggi. Dopo i successi contro Como (2-0) e Catanzaro (2-3 con una straordinaria rimonta), entrambe squadre in zona playoff, il Brescia affronta ora il Parma con grande entusiasmo, cercando l’opportunità di entrare tra le prime otto.

Il Parma si trova al primo posto in classifica in Serie B, con 38 punti ottenuti dopo diciotto giornate. La squadra di mister Fabio Pecchia sta dominando il campionato grazie alle prestazioni di alto livello fin dall’inizio della stagione. Dopo un breve periodo meno positivo, il Parma è tornato alla vittoria nell’ultima gara contro la Ternana, affermandosi per 3-1 al “Tardini”. Con il miglior attacco del campionato, 35 gol in diciotto partite, i Ducali vantano due dei migliori marcatori della Serie B: Dennis Man e Benedyczak, entrambi a quota 7 reti. Il Parma cercherà di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici affrontando un Brescia in ottima forma.

BRESCIA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Parma, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Rolando Maran schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti; Jallow, Paghera, Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Bianchi; Moncini. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Charpentier; Benedyczak.

BRESCIA PARMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











