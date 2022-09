Diretta/ Brescia Perugia streaming video tv: rondinelle per il primato (Serie B)

DIRETTA BRESCIA PERUGIA: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Perugia, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Rondinelle alla rincorsa del primato dopo l’importante vittoria nel posticipo in casa del Como. 6 punti per il Brescia finora, uno in meno di Ascoli e Genoa con la sconfitta in casa del Frosinone che ha spezzato finora il cammino della squadra allenata da Pep Clotet.

Solo un punto invece finora per il Perugia, con i Grifoni che hanno vissuto un’altra serata storta nel match perso 1-3 in casa contro il Bari. Dopo l’esordio con ko a Palermo, gli umbri hanno mosso la classifica solo grazie al punto conquistato grazie al pareggio interno contro il Parma. Le due squadre si sono affrontate a Brescia il 14 maggio scorso nell’andata dei play off per la Serie A, vinta 3-2 ai tempi supplementari dalle Rondinelle. Il Perugia non vince in casa dei lombardi dall’1-2 del 21 febbraio 2015.

BRESCIA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Brescia Perugia sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Brescia Perugia, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Brescia e Perugia possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Perugia, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Moreo; Ayé, Bianchi. Risponderà il Perugia allenato da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Sgarbi, Angella, Curado; Casasola, Luperini, Vulic, Kouan, Dell’Orco; Melchiorri, Matos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











