DIRETTA PONTEDERA PERUGIA, I TOSCANI CERCANO PUNTI SALVEZZA

La domenica pomeriggio del 15 dicembre 2024 manderà in campo la diretta Pontedera Perugia che si sfideranno nella diciannovesima giornata del Girone B di Serie C. La sfida è tra due squadre che vivono momenti opposti ma cercano punti per la loro classifica.

Il Pontedera di Menichini arriva da una pesante sconfitta per 5 a 1 in casa del Rimini e si trova ancora al diciassettesimo posto. Tre partite da imbattuto e due vittorie per il Perugia di Zauli che punta ai playoff e cerca i tre punti per entrare nelle prime dieci.

PONTEDERA PERUGIA, DOVE VEDERE LA DIRETTA E LO STREAMING VIDEO

Vedere la diretta Pontedera Perugia sarà possibile solo con un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita.

PONTEDERA PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a scoprire quali sono le formazioni. Il Pontedera di Menichini che giocherà con la difesa a tre con Gagliardi, Martinelli e Pretato a difendere la porta di Tantalocchi. Ladinetti agirà in mediana mentre Cerretti e Perretta saranno i due esterni a sostegno di Italeng e Ianesi come coppia d’attacco.

Il Perugia di Zauli giocherà con la difesa a quattro con Giraudo a sostituire lo squalificato Mezzoni insieme ad Angella, Amoran e Leo. La trequarti sarà composta da Matos, Bacchin e Lisi a sostegno dell’unica punta che sarà Marconi.

PONTEDERA PERUGIA, LE QUOTE

Gli scommettitori interessati alla diretta Pontedera Perugia possono studiare i pronostici e le quote di Snai. Il Pontedera è leggermente sfavorito e l’1 vale 2,85, il 2 per il Perugia 2,45 e l’X a 2,85.