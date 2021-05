Diretta/ Brescia Pisa (Serie B) streaming video DAZN: le Rondinelle sognano

DIRETTA BRESCIA PISA: LOMBARDI LANCIATISSIMI!

Brescia Pisa, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sogna davvero il Brescia di Pep Clotet dopo aver agganciato il treno a quota 50 punti, in lotta con Chievo e Spal per la qualificazione ai play off. Il tecnico catalano ha regalato alle Rondinelle quella continuità che era mancata sin dall’inizio della stagione, con le tante occasioni mancate e i cambi di allenatore che hanno portato poi alla svolta definitiva.

Pian piano il Brescia si è riportato in quota per il quarto posto e ora può sognare al cospetto di un Pisa che sembra ormai tranquillo, dopo essersi portato vicino alla quota salvezza anche se l’ultima sconfitta di Frosinone e il pareggio subito in rimonta contro il Venezia hanno dimostrato che le velleità play off dovevano essere messe da parte. Un’altra vittoria lancerebbe invece in orbita il Brescia pronto a giocarsi il tutto per tutto agli spareggio dopo una stagione intera in cui il ritorno immediato nella massima serie sembrava solo una chimera.

DIRETTA BRESCIA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Pisa, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PISA

Le probabili formazioni della sfida tra Brescia e Pisa allo stadio Mario Rigamonti. I padroni di casa allenati da Pep Clotet scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Labojko, Ndoj; Bjarnason, Ragusa; Ayé. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gori; Birindelli, Meroni, Caracciolo, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Vido; Marconi, Sibilli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Brescia e Pisa, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.55 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



