Diretta/ Brescia Pordenone streaming video tv: rondinelle verso il top (Serie B)

DIRETTA BRESCIA PORDENONE: TUTTO FACILE PER INZAGHI?

Brescia Pordenone, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Rondinelle verso il top dopo gli ultimi risultati che hanno visto la Cremonese scalzata dal secondo posto della classifica del torneo cadetto proprio dai biancazzurri che hanno piazzato un altro colpo molto importante nell’ultima partita disputata, andando ad espugnare il cambio di un’altra pretendente al massimo campionato come il Benevento.

Il Pordenone è ancora in attesa della sua prima vittoria in questo nuovo torneo dopo un avvio da horror, con tre pareggi e otto sconfitte nelle prime undici partite disputate in campionato. Situazione difficilissima che i Ramarri proveranno a ribaltare, anche se quello del Brescia è uno dei campi più difficili. Ultima sfida a Brescia tra le due squadre risalente al 2 aprile scorso, netta vittoria delle Rondinelle che si sono imposte con il punteggio di 4-1 sui neroverdi.

DIRETTA BRESCIA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pordenone sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Brescia Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Jagiello; Leris, Bajic, Tramoni. Risponderà il Pordenone allenato da Bruno Tedino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perisan; El Kouakibi, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Petriccione, Folorunsho; Cambiaghi, Tsadjout, Kupisz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



