DIRETTA BRESCIA SUDTIROL/ Streaming video tv: Clotet in cerca di rivincita (Serie B)

DIRETTA BRESCIA SUDTIROL: ZAULI OUT, PADRONI DI CASA IN FORMA

La diretta di Brescia Sudtirol continua la domenica sera targata Serie B. Alle ore 20:45 di domenica 14 agosto, si affrontano due club all’opposto in questo inizio di stagione. Da una parte il Brescia dello spagnolo Pep Clotet. Inizio da urlo per il Brescia che ha strapazzato in trasferta il Pisa di Rolando Maran alla prima stagionale di Coppa Italia. Una partita perfetta per l’allenatore catalano che ha trovato le giuste misure, nonostante il primo gol preso da Masucci, ribaltando il match con uno scatenato Ndoj a centrocampo. Moreo ed Aye hanno dimostrato di avere una grande intesa e Ndoj, con Van De Looi a centrocampo hanno dominato su tutti i palloni contro un Pisa deludente.

Dall’altra parte invece la Sudtirol, fresca di esonero, il secondo della stagione di Serie B dopo le dimissioni di Silvio Baldini, con il direttore Renzo Castagnini, dal Palermo. Nella Sudtirol, dopo la stagione straordinaria dello scorso anno, Javorcic ha lasciato il club, trovando posto Lamberto Zauli. L’ex tecnico della Juventus Under 23, però, non è riuscito ad imporsi nella prima uscita stagionale in Coppa Italia, uscendo al primo turno. Situazione in casa Sudtirol non delle migliori visto anche l’inizio complicato in un campo come il Rigamonti di Brescia. Come finirà la diretta Brescia Sudtirol?

BRESCIA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Manca ormai poco per la diretta di Brescia Sudtirol: vi informiamo che sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Questo match, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista con una Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet.

DIRETTA BRESCIA SUDTIROL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Poche ore e Brescia e Sudtirol si affronteranno in diretta nella prima di campionato della Serie B 2022-2023. Ma andaino a vedere nello specifico le probabili formazioni di Brescia Sudtirol. Lombardi che con grande probabilità confermerà gli undici vittoriosi, a sorpresa, contro il Pisa in Coppa Italia per 1-4. Tra i pali Andrenacci. Difesa a 4 con Mangraviti a sinistra, Adorni e Cistana al centro, con quest’ultimo al centro di trattativa di mercato, e Karacic a destra. Centrocampo con Ndoj e Van De Looi confermati e Bertagnoli per completare il reparto. In attacco Aye, Moreo e Bianchi per impensierire la difesa avversaria.

Guardiamo ora la probabile formazione del Sudtirol: in porta Poluzzi, difesa a 4 formata, da sinistra verso destra da Berra, Curto, D’Orazio e Zaro. A centrocampo spazio per l’ex Inter Marco Pompetti con Siega e Tait; ma occhio a Barison che può subentrare a gara in corso. In attacco l’ex Ternana Carretta sulla fascia mancina con Mazzocchi al centro e Nicolussi Caviglia che può essere in posizione destra ma con tendenza a venire verso il centro del campo.

LE QUOTE DI BRESCIA SUDTIROL

Andiamo a spulciare le quote della diretta Sudtirol Brescia. Vittoria del Brescia che appare quasi scontata per i maggiori siti di betting: 1.60 per il sito Planetwin, quota più alta in assoluto, si abbassa per altri siti come ad esempio Betfair e Leo Vegas che la pagano rispettivamente con 1.50 e 1.48.

Pareggio con molto equilibrio tra i vari siti di scommesse: Betfair, Leo Vegas, Snai e Goldbet che pagano il pari a 4.00; vittoria esterna della Sudtirol, che invece, sembra più che facile da pronosticare con le quote per le varie agenzie di betting con quote che si aggirano tra 6.00 e 6.75.











