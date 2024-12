DIRETTA JUVE STABIA SUDTIROL, TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Juve Stabia Sudtirol? Ben poco in realtà, visto che la gara che andremo a commentare oggi sarà la prima ufficiale per le due compagini. Quindi la nostra rubrica sui testa a testa sui precedenti non potrà esserci, in alternativa però vi abbiamo preparato un aggiornamento dove analizzeremo lo stato di forma delle due compagini, per capire chi tra le due squadre invece si trova meglio sotto questo punto di vista.

I padroni di casa arrivano a questo match dopo una serie di quattro pareggi e una sola sconfitta contro lo Spezia, tutto sommato una striscia positiva visto che la squadra vuole salvarsi. Il Sudtirol invece è in una crisi nera, perché dopo il pareggio contro il Frosinone per 1-1 sono arrivate quattro sconfitte di fila, l’ultima per 4-0 contro la Cremonese. Sembra una gara già impostata dunque, ma andrà davvero cosi? Vediamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Juve Stabia Sudtirol! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVE STABIA SUDTIROL, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B e la diretta Juve Stabia Sudtirol è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà la partita. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale per non perdervi le migliori azioni e lo svolgimento del match.

ZAFFARONI CERCA IL COLPO SALVEZZA

La sedicesima giornata di Serie B si apre con la diretta Juve Stabia Sudtirol in campo venerdì 6 dicembre 2024 alle 20,30. La sfida è tra due squadre divise da sei punti in classifica e con una situazione di difficoltà che dura da diverse giornate. La Juve Stabia di Pagliuca non vince da setta partite ed arriva da un pareggio per 2 a 2 in casa del Cittadella. Sei sconfitte nelle ultime sette partite, invece, per il Sudtirol di Zaffaroni che si trova al penultimo posto ma sembra non riuscire a trovare una quadra a questa situazione.

JUVE STABIA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni in vista di questa sfida. La Juve Stabia di Pagliuca scenderà in campo con il suo classico 3-4-1-2 con l’acciaccato Maistro in ballottaggio con Mosti per il posto sulla trequarti a sostegno di Candellone e Adorante. Floriani e Fortini saranno i due esterni con Pierobon e Leone a completare la mediana e a sostenere la difesa a tre formata da Folino, Bellich e Rocchetti davanti alla porta di Thiam.

Ancora 3-5-2 per il Sudtirol di Zaffaroni che si affida a Drago tra i pali con una difesa composta da Kofler, Ceppitelli e Masiello. Davì e Rover dovrebbero essere i due esterni mentre Arrigoni agirà in medina con il sostegno di Martini e Molina ai suoi lati e alle spalle di Casiraghi e Odogwu.

JUVE STABIA SUDTIROL, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Juve Stabia Sudtirol andando ad utilizzare le proposte di Bet365. I padroni di casa sono favoriti e la loro vittoria è data a 2,20 contro il 3,50 per gli ospiti e il 3,00 per il pareggio X.