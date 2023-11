Diretta/ Brescia Varese (risultato finale 116-73): successo interno coi fiocchi (basket A1, 26 novembre 2023)

DIRETTA BRESCIA VARESE (RISULTATO 116-73): VITTORIA CASALINGA PERFETTA

Finisce la diretta Brescia Varese, risultato conclusivo di 116-73. Oggettivamente troppo forti i padroni di casa che piegano senza troppi problemi i biancorossi. Devastante prestazione di Bilan che chiude con 21 punti e 12 rimbalzi che sa molto di NBA. Seguono Della Valle e Massinburg con 16 a testa.

Diretta/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 88-76): vincono le V Nere! (oggi 20 novembre 2023)

Per Varese prestazione maiuscola di Hanlan con 21 punti che però, come visto, non sono bastati. Prossimo turno vedrà Brescia partire per Scafati mentre Varese ospiterà Cremona prima dell’impegno europeo con Chemnitz. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BRESCIA VARESE (RISULTATO 64-33): FINE SECONDO QUARTO

Siamo a metà della diretta Brescia Varese, risultato 64-33 al giro di boa. Ce lo si poteva aspettare che la squadra di casa affondasse sin da subito il colpo contro Varese. Infatti eccoci a commentare un +31 all’intervallo lungo che spiega benissimo l’andamento della gara.

DIRETTA/ Varese Scafati (risultato finale 94-93): Hanlan 25 punti (basket A1, 19 novembre 2023)

Un dominio che vede sugli scudi Bilan e Della Valle con 12 punti a testa e addirittura già 7 rimbalzi per il croato che potrebbe ambire alla doppia doppia. Varese spalle al muro dovrà fare il possibile per rendere meno amara la disfatta, se non clamorosamente ribaltarla. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BRESCIA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per alzarsi la palla a due di Brescia Varese, partita che in epoca recente – cioè da quando la Germani è arrivata in Serie A1 – è stata anche un primo turno di playoff che la Leonessa aveva vinto 3-0. Si era però trattato di una serie strana, perché sul totale dei 120 minuti era stata la Openjobmetis a passare la maggior parte del tempo avanti nel punteggio; nei finali di partita tuttavia Brescia aveva mostrato qualcosa in più, facendo fuori la squadra di Attilio Caja che rimane l’ultima versione di Varese a raggiungere la post season, visto che la Openjobmetis di Matt Brase l’anno scorso aveva archiviato la pratica in anticipo (arrivando anche alla Final Eight di Coppa Italia) ma era rimasta fuori per la forte penalizzazione in classifica.

DIRETTA/ Brescia Cremona (risultato finale 84-75): vince la Germani!

Brescia invece in questi anni ha conosciuto i playoff più di una volta, arrivando appunto anche in semifinale, e la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia: se ai tempi della promozione in panchina sedeva Andrea Diana, oggi la Germani è stata affidata ad Alessandro Magro che sembra ben indirizzato ad aprire un bel ciclo con la squadra, anche se come già detto scalzare Milano e Virtus Bologna dal trono appare un’impresa decisamente complicata. Per ora però accontentiamoci di scoprire come andranno le cose sul parquet del PalaLeonessa: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti, la diretta di Brescia Varese sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA VARESE: LO STOP

Abbiamo già detto che nella diretta di Brescia Varese mancherà Sean McDermott: l’ala della Openjobmetis si èfratturato la mano nel corso della partita vinta contro Scafati, e il comunicato della società biancorossa parla di una rivalutazione tra quattro settimane. Tegola davvero pesante per Varese, che ha già fuori dai box il giovane Matteo Librizzi, playmaker del 2002 che quest’anno era impiegato per quasi 8 minuti e dunque solido elemento delle rotazioni: con McDermott si va ancora più in profondità perché parliamo dell’ala piccola titolare, un giocatore cui Tom Bialaszewski concedeva una media di 30 minuti e che stava ripagando con 14,8 punti, 4,3 rimbalzi e un solidissimo 40,4% dall’arco, prendendo più di 7 triple a partita. Insomma: sostituirlo non sarà facile. Quali sono le opzioni a disposizione di Bialaszewski? La più immediata è quella di concedere lo spot di numero 3 titolare a Tomas Woldetensae, che già l’anno scorso faceva parte della Openjobmetis; in alternativa, il coach di Varese potrebbe lanciare il doppio playmaker affiancando Vinnie Shahid a Davide Moretti, con Olivier Hanlan che a quel punto andrebbe a giocare da ala piccola mantenendo inalterato il front court con Gabe Brown e Willie Cauley-Stein. Propendiamo per la prima ipotesi, ma la diretta di Brescia Varese tra poco fornirà la sua risposta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA VARESE: DERBY ORMAI CLASSICO!

Brescia Varese, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Alessandro Perciavalle e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 18:15 di domenica 26 novembre: al PalaLeonessa siamo nella nona giornata di basket Serie A1 2023-2024, e questo derby lombardo è ormai diventato un classico perché Germani e Openjobmetis si sfidano nel massimo campionato da quasi dieci anni. A oggi la situazione sorride a Brescia: pur sconfitta al PalaDozza dalla Virtus Bologna, la Leonessa è autrice di un ottimo avvio di stagione con sei vittorie e due ko, e dunque insegue il primo posto in regular season.

Varese invece non ha mai vinto in trasferta, e le affermazioni casalinghe (appena tre) sono peraltro arrivate tutte sul filo di lana: l’ultima domenica contro Scafati, partita nella quale peraltro Sean McDermott ha riportato una frattura alla mano che lo terrà fuori per almeno un mese. Una tegola per una Openjobmetis che non trova ritmo e rischia di dover fare i conti con la lotta per salvarsi; vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Varese, per ora facciamo un rapido aggiornamento su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di basket al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Varese sarà trasmessa su DMAX: sarà un appuntamento in chiaro per tutti per questa partita della nona giornata, perché il canale è presente al numero 52 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrà essere attivata la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go; la mobilità è un’opzione anche per i clienti della piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA VARESE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Brescia Varese, dovendo dire ancora una volta che quest’anno la Germani ha rinunciato al diritto di giocare la Eurocup: un po’ per abbattere i costi, ed è sicuramente la motivazione principale, un po’ anche per concentrarsi sulla crescita in ambito nazionale, sapendo di dover spaiare le carte visto il dominio di Milano e Virtus Bologna. Lo scenario attuale ci dice che Brescia sembra aver intrapreso la strada giusta: la classifica è ottima, le prestazioni anche, il ko di lunedì certamente un incidente di percorso anche perché stiamo comunque parlando delle V nere.

Varese invece sta perdendo i pezzi: Sean McDermott è un solido componente di un quintetto che Tom Bialaszewski non ha quasi mai toccato (nemmeno in Europe Cup, dove a proposito la squadra sta volando) e dunque adesso il coach Usa della Openjobmetis dovrà capire come sopperire alla lunga assenza del suo giocatore, perché chiaramente l’equazione non si risolve semplicemente cambiando un elemento nello starting five. Una Varese già in affanno rischia di affondare: abbiamo detto che ha vinto tre partite al fotofinish, altre tre le ha perse allo stesso modo e dunque per ora si sta ancora cercando il giusto equilibrio, ma certamente il segno non è positivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA