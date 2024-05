DIRETTA BRESCIA MILANO/ Video streaming tv: parola al coach Magro (semifinale gara-3, 30 maggio 2024)

DIRETTA BRESCIA MILANO: PARLA MAGRO

Impegno e sforzo per prolungare la serie: così si era espresso Alessandro Magro nella pancia del Mediolanum Forum, a corredo della diretta di Brescia Milano possiamo tornare sulle dichiarazioni del coach della Germani subito dopo aver perso gara-2 della semifinale playoff. Nelle parole di Magro c’è comunque tanto orgoglio per quello che la sua Brescia ha dato sul parquet: l’allenatore della Leonessa ha elogiato la difesa dei suoi e la fisicità, “il gruppo dimostra qualità e dobbiamo alla città ogni sforzo e impegno per allungare la serie “, ha detto Magro, che dal punto di vista tecnico si è soffermato anche su qualche sanguinosa palla persa che ha tagliato le gambe a Brescia.

Diretta/ Milano Brescia (risultato finale 77-66): l'Armani va sul 2-0! (semifinale gara-2, 27 maggio 2024)

Parlando poi di come all’interno di una singola serie le cose possono cambiare rapidamente, prendendo a esempio il fatto che gara-2 sia stata a basso punteggio a differenza della prima partita, Magro ha poi già lanciato qualche chiave per il terzo episodio: “Abbiamo punti deboli ma anche punti forti” ha sottolineato, prendendo a esempio la possibilità di lavorare per coinvolgere maggiormente Miro Bilan in attacco. Naturalmente poi esistono gli avversari e l’Olimpia Milano è una corazzata difficilissima da battere, ma per Brescia la serie non è ancora chiusa e ci sono ancora speranze. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Brescia (risultato finale 95-89): all'Olimpia gara-1! (playoff gara-1, 25 maggio 2024)

COME VEDERE BRESCIA MILANO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Anche la diretta tv di Brescia Milano sarà in chiaro: ormai mancano pochi match alla conclusione dei playoff e dunque tutte le partite delle due semifinali sono garantite da DMAX, il canale che trovate al numero 52 del digitale terrestre e che fornirà le immagini di gara-3. L’alternativa viene rappresentata da Eurosport 2 perché questa emittente, sul canale 211 del decoder satellitare – dunque qui per gli abbonati – fornisce la messa in onda del match; infine la terza opzione che è quella della diretta streaming video di Brescia Milano, perché dall’inizio della stagione l’intera copertura del campionato di basket Serie A1 è appannaggio della piattaforma DAZN, anche qui in abbonamento.

Diretta/ Trento Milano (risultato finale 69-87): Olimpia in semifinale! (gara-4, 19 maggio 2024)

MATCH POINT OLIMPIA!

Manca ormai poco alla diretta di Brescia Milano, che infatti si gioca alle ore 20:45 di oggi giovedì 30 maggio: siamo arrivati a gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2023-2024. Come nell’altra serie, si cambia campo con il risultato di 2-0 a favore di chi ha giocato le prime due partite in casa: l’Olimpia ha vinto anche il secondo episodio di questa semifinale, ancora una volta la partita è stata equilibrata e incerta ma Milano ha saputo condurla in porto, dunque adesso i ragazzi di Ettore Messina si presentano al PalaLeonessa con la possibilità di volare in finale vincendo una delle due partite esterne.

La pressione è tutta su Brescia, che dopo il 3-0 rifilato a Pistoia rischia di venire ripagata con la stessa moneta dall’Olimpia: chiaramente si sapeva che questa serie sarebbe stata ben diversa dal primo turno, la Germani comunque ricorda molto bene di aver battuto Milano in casa nel corso della regular season e sa quindi di avere delle possibilità di forzare almeno gara-4, naturalmente adesso bisogna vincere entrambe le gare interne per poi andare a fare il blitz al Mediolanum Forum. Difficile, non impossibile: intanto, bisognerà valutare come andranno le cose nella diretta di Brescia Milano che tra poche ore ci farà compagnia.

DIRETTA BRESCIA MILANO: GERMANI CON L’ACQUA ALLA GOLA

Ci avviciniamo alla diretta di Brescia Milano presentando subito un dato: a poche ore da gara-2 avevamo parlato di come l’Olimpia avesse vinto la prima partita della semifinale pur con lo scarso contributo di Shavon Shields e Nikola Mirotic. Ebbene, le principali bocche da fuoco di Milano hanno cambiato passo lunedì sera: 37 punti combinati con 6/13 dall’arco, se entrambi sono questi diventa difficile per una Brescia che peraltro ha pagato anche la serata storta di Amedeo Della Valle, passato dai 33 punti di gara-1 ai 9, con 2/9 dal campo e 4 palle perse, di gara-2, statistiche decisamente negative che sono costate caro alla Leonessa.

Alessandro Magro ha mischiato le carte rimettendo CJ Massinburg in quintetto, ma l’esito è stato lo stesso: Brescia ha sicuramente giocato bene e ha costretto l’Olimpia ad una partita a basso punteggio, ma non è riuscita ad avvicinarsi a sufficienza per provare a timbrare il colpo esterno. La Germani ha allora l’acqua alla gola quando la serie si sposta a casa sua, il pubblico del PalaLeonessa dovrà ora essere un valore aggiunto nel tentativo di prolungare una serie che, chissà, potrebbe ancora prendere una strada diversa ma sarà già finita se l’Olimpia Milano riuscirà a vincere questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA