DIRETTA MILANO BRESCIA/ Video streaming tv: il precedente illustre! (playoff gara-1, 25 maggio 2024)

DIRETTA MILANO BRESCIA: IL PRECEDENTE

Parlando ancora della diretta di Milano Brescia dobbiamo dire che abbiamo solo un precedente ai playoff: la Germani si è qualificata alla post season per la quarta volta nella sua storia, curiosamente lo ha sempre fatto con la terza posizione in regular season e nella prima occasione, stagione 2017-2018, ha incrociato l’Olimpia in semifinale. La Leonessa aveva eliminato Varese in tre partite, Milano aveva fatto fuori Cantù con un altro 3-0; in semifinale era ancora seconda contro terza, l’Olimpia aveva dunque il fattore campo ma gara-1 al Mediolanum Forum l’aveva vinta Brescia, che dunque aveva immediatamente timbrato un colpo importante.

Diretta/ Trento Milano (risultato finale 69-87): Olimpia in semifinale! (gara-4, 19 maggio 2024)

In gara-2 Milano aveva dominato, poi era andata in trasferta a vincere gli altri due episodi, entrambi molto tirati, ed era andata in finale; era la squadra di Simone Pianigiani, che avrebbe vinto lo scudetto nella serie contro Trento. Ancora una volta dunque Dolomiti Energia e Leonessa per l’Olimpia, anche se stavolta cronologicamente invertite; chissà che si ripeta anche l’esito finale del campionato, con il terzo titolo consecutivo per la banda di Ettore Messina, ma questa volta attenzione perché Brescia sembra maggiormente attrezzata rispetto ad allora. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Milano (risultato 68-83): l'Olimpia vola nel finale! (oggi 17 maggio 2024)

COME VEDERE MILANO BRESCIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Milano Brescia sarà accessibile a tutti, perché gara-1 della semifinale playoff sarà mandata in onda in chiaro: dovrete sintonizzarvi su DMAX, canale che trovate al numero 52 del digitale terrestre, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi in alternativa a Eurosport, numero 210 del loro decoder. Infine, anche questa partita come tutte le altre del campionato di basket Serie A1 viene garantita da DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, per la quale dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta/ Pistoia Brescia (risultato finale 77-98): canta la sirena! (oggi 17 maggio 2024)

DERBY IN SEMIFINALE!

La diretta di Milano Brescia apre la serie di semifinale playoff di basket Serie A1 2023-2024: alle ore 20:45 di sabato 25 maggio avremo la palla a due di gara-1 al Mediolanum Forum, l’Olimpia si è garantita il fattore campo vincendo la sfida diretta (andata in scena non troppo tempo fa) e dunque avrà anche l’eventuale gara-5 in casa, vantaggio non indifferente considerato che questa serie parte abbastanza in equilibrio. Milano intanto si è liberata di Trento: dopo aver inaspettatamente perso la prima gara al Forum, si è ripresa e ha fatto fuori la Dolomiti Energia in quattro partite.

Ancora meglio Brescia, che ha schiantato Pistoia nel minor tempo possibile: 3-0 alla Estra nei quarti e ancora più certezze per una Germani che a lungo è stata in testa alla classifica di regular season, salvo dover abdicare e doversi accontentare addirittura del terzo posto. Tuttavia la Leonessa ci crede, e ha più di una ragione per farlo; ora aspettando la diretta di Milano Brescia possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa partita, che sarà solo il primo episodio di una serie che prospettiamo molto intrigante.

DIRETTA MILANO BRESCIA: L’OLIMPIA È FAVORITA

Nella diretta di Milano Brescia potrebbe davvero succedere di tutto: lo diciamo per gara-1 ma in generale per tutta la serie di semifinale playoff. Se c’è una squadra in grado di battere l’Olimpia in cinque partite è la Germani, che ha fatto vedere per tutta la stagione di poter lottare con le grandi. Certo, per Brescia resta il tema non troppo semplice di dover vincere almeno una partita al Mediolanum Forum; tuttavia nel primo turno ci è appunto riuscita Trento, dunque la banda di Alessandro Magro ha tutte le possibilità per farlo.

Milano è una squadra che va a ondate: a volte imbattibile per il troppo talento e profondità nel suo roster, a volte però impalpabile e molle in difesa andando incontro a sconfitte anche inspiegabili, alcune di queste arrivate in Eurolega con il risultato che è stato mancato anche il play in. Sicuramente l’Olimpia ha il favore del pronostico in semifinale, ma questa serie potrebbe in realtà portare grandi sorprese e consegnarci la prima finale di sempre per Brescia. Il primo episodio di questa sera sarà già particolarmente indicativo, dunque staremo a vedere come andrà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA