Diretta/ Brescia Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: veneti in crisi

DIRETTA BRESCIA VICENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Brescia Vicenza, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida sempre particolarmente sentita quella tra le Rondinelle e i Berici, tra due città separate da pochi chilometri di distanza pur appartenendo a due regioni diverse. Il Vicenza affronta l’appuntamento in piena crisi, le due sconfitte consecutive contro Lecce ed Entella hanno complicato la classifica e soprattutto il ko interno contro i liguri, sul fondo della classifica, ha causato non pochi malumori.

Il Brescia resta al momento lontano di 3 punti dalla zona play off, ma nell’ultimo impegno del 2020 ha compiuto un’impresa importante, andando a vincere, per giunta in rimonta, sul difficile campo della Spal. Ai biancazzurri serve continuità per ritrovare il passo giusto per l’alta classifica, ma il Vicenza si presenta a questo appuntamento senza la possibilità di lasciare altri punti per strada.

DIRETTA BRESCIA VICENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Vicenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VICENZA

Le probabili formazioni di Brescia Vicenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Davide Dionigi con un 4-3-2-1: Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Labojko, Van De Looi, Jagiello; Spalek, Ragusa; Torregrossa. Gli ospiti guidati in panchina da Domenico Di Carlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella,Beruatto; Zonta, Da Riva, Cinelli, Dalmonte; Meggiorini, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Brescia e Vicenza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA