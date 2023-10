DIRETTA/ Brindisi Monopoli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Brindisi Monopoli inizierà fra pochissimo: giusto il tempo per analizzare il rendimento avuto dalle due formazioni pugliesi fino a questo momento nel campionato di Serie C 2023-2024. Il Brindisi ha una partita da recuperare, nelle altre nove ha raccolto 10 punti in classifica mediante tre vittorie, un solo pareggio e cinque sconfitte, di conseguenza ecco che la differenza reti in campionato è pari a -5 per il Brindisi, che assegnato 10 gol ma ne ha già incassati 15.

La replica dei cugini del Monopoli è d’altronde ancora peggiore: 8 punti in classifica dopo dieci partite giocate, nelle quali hanno raccolto una sola vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte. Ecco allora che per il Monopoli il dato della differenza reti è pari a -4, in virtù di 12 gol segnati ma anche dei 16 già al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Brindisi Monopoli comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BRINDISI MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Monopoli viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: quest’anno grande appuntamento con il campionato di Serie C, mandato in onda soprattutto sul pacchetto Calcio ma con alcune partite che invece sono fornite con l’abbonamento tradizionale Sport. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, per tutti i clienti Sky sarà senza costi aggiuntivi per i clienti Sky: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BRINDISI MONOPOLI: IL DERBY PUGLIESE!

Brindisi Monopoli sarà in diretta dal Franco Fanuzzi , alle ore 20:45 di domenica 29 ottobre: la partita è valida per l’undicesima giornata nel girone C di Serie C 2023-2024. Un derby pugliese davvero molto sentito, ma anche delicatissimo perché entrambe le squadre si trovano attualmente in zona playout: il Brindisi infatti nonostante la vittoria di Messina, preziosissima in chiave classifica, rimane in difficoltà come era anche lecito aspettarsi da una squadra che ha conquistato la promozione pochi mesi fa.

Dal canto suo invece il Monopoli, reduce dal pareggio interno contro il Picerno, ha iniziato malissimo, poi ha avuto qualche sussulto che ha migliorato leggermente la situazione ma la classifica del girone C parla chiaro, per adesso bisogna solo pensare a salvarsi. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Brindisi Monopoli, nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle possibili scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di questo derby pugliese al Fanuzzi.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI MONOPOLI

Per Brindisi Monopoli Ciro Danucci pensa al 4-2-3-1: probabile Gorzelewski al centro della difesa con Bizzotto e a protezione del portiere Albertazzi, poi Valenti e Monti che corrono sugli esterni bassi con una cerniera mediana occupata da Vona e Petrucci (Ceesay prima alternativa), le fasce alte invece potrebbero essere occupate da Albertini e Mbarick Fall, che devono vincere la concorrenza di De Feo e Lombardi, Simone Ganz e Bunino si giocano il ruolo di centravanti in un ballottaggio molto interessante.

Il Monopoli di Francesco Tomei gioca con un modulo speculare: Perina il portiere, Fornasier e Ferrini davanti a lui, Viteritti e Mirco De Santis i due terzini che accompagnano il tandem di centrocampo, formato da Vassallo e Hamlili senza particolari sorprese. Nel reparto avanzato Peschetola potrebbe sostituire uno dei due laterali che sono Borello e D’Agostino, dovrebbe essere scontata la maglia di Starita che agirà in appoggio a Santaniello, che dovrebbe essere confermato come centravanti.











