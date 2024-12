DIRETTA MONOPOLI AVELLINO, GLI IRPINI CERCANO L’AGGANCIO

La diretta Monopoli Avellino va in scena stasera, lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 20:30. Lo scontro di questa sera si presenta come un match d’alta classifica a partire dai padroni di casa che stanno occupando il terzo posto solitario con ventotto punti per poi arrivare agli ospiti, stabilmente in quinta posizione con venticinque punti come il Picerno che li precede come pure per Potenza e Crotone che seguono invece per differenza reti.

Diretta/ Potenza Monopoli (risultato finale 0-1): Vitale nega il pari a D'Auria! (Serie C, 23 novembre 2024)

Nell’ultimo turno disputato i pugliesi hanno vinto fuori casa contro il Potenza mentre i campani hanno pareggiato in campionato col Catania ma hanno anche vinto in settimana contro il Giugliano negli ottavi di Coppa Italia. Inoltre, ricordiamo che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Andrea Ancora, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Roma 1, che sarà supportato dagli assistenti Michele Piatti di Como e Nicola Di Meo di Nichelino insieme con il quarto uomo Lucio Felice Angelillo di Nola.

Diretta/ Avellino Catania (risultato finale 2-2): doppietta Redan! (Serie C, 23 novembre 2024)

STREAMING VIDEO E TV DELLA DIRETTA MONOPOLI AVELLINO

Se si vorrà seguire la diretta Monopoli Avellino bisognerà come di consueto essere abbonati a Now o a Sky o sintonizzati sul canale Sky Sport 254. E’ possibile anche seguire questa diretta in streaming video su NOW TV o Sky Go.

FORMAZIONI MONOPOLI AVELLINO

Prendiamoci del tempo per provare a capire attraverso le probabili formazioni della diretta Monopoli Avellino, a che tipo di partita assisteremo. L’allenatore del Monopoli dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-4-2-1 puntando su Vitale, Miceli, Angileri, Viteritti, Batocchio, Valenti, Falzerano, Yabre, Grandolfo, Scipioni e Vazquez.

Video Monopoli Audace Cerignola (1-1)/ Gol e highlights: derby in parità (serie C, 18 novembre 2024)

Mister Biancolino potrebbe andare verso la riconferma del vincente 4-3-1-2 visto in settimana contro il Giugliano affidandosi quindi ancora a Marson in porta, Llano, Cionek, Benedetti e Liotti in difesa, Armellino, Toscano e Rocca in mediana, Tribuzzi da trequartista alle spalle della coppia d’attacco che sarà costituita da Vano insieme con Gori.

MONOPOLI AVELLINO, LE QUOTE

Da ultimo, proviamo ad intuire il pronostico dell’esito finale per la diretta Monopoli Avellino attraverso la presa in esame delle quote di questa partita. Per Lottomatica, Goldbet e Betflag sono gli Irpini a partire da favoriti alla vigilia di questa sfida almeno sulla carta secondo i bookmakers che pagano il 2 a 2.10. I padroni di casa hanno quasi le stesse chances di aggiudicarsi i tre punti in palio rispetto a quelle relative alla concretizzazione del pareggio, con l’1 dato a 3.20 e l’x fissato infatti a 3.15.