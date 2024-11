DIRETTA POTENZA MONOPOLI, STESSI PUNTI PER ENTRAMBE LE SQUADRE

La diretta Potenza Monopoli è in programma per sabato 23 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I rossoblu si presentano a questo impegno in quarta posizione con 25 punti conquistati e sono reduci dal successo ottenuto nello scorso turno contro il Giugliano in trasferta per 2 a 1, punteggio questo che ha permesse loro di compiere un bel salto in classifica arrivando ad agganciare i diretti rivali di turno del Monopoli, pure loro fermi a 25 punti.

Gli ospiti hanno però rallentato il proprio cammino verso la vetta della classifica avendo collezionato solamente tre pareggi nelle ultime sfide disputate, lasciandosi appunto avvicinare dalle inseguitrici ma accorciando anche sull’Audace Cerignola, davanti con un solo punto e non al meglio della sua forma a giudicare dai risultati maturati di recente. Infine, la direzione di questo incontro è stata affidata al signor Dario Madonia, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Palermo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni di Trento e Matteo Gentile di Isernia mentre il ruolo di quarto uomo sarà invece ricoperto da Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

DIRETTA POTENZA MONOPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Potenza Monopoli senza recarsi allo stadio di personae bisognerà essere abbonati a Now o a Sky, le due piattaforme in possesso dei diritti per la messa in onda delle partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Per poter vedere la diretta Potenza Monopoli ci si potrà sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare, oltre ad essere visibile via streaming su NOW TV e Sky Go tramite smart phone e tablet sulle applicazioni dedicate oppure dal browser del proprio pc.

POTENZA MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a capire quali saranno le scelte dei due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali per la diretta Potenza Monopoli tramite le probabili formazioni della gara del girone C. Il tecnico De Giorgio dovrebbe riconfermare il recente 4-3-3 puntando su Alastra in porta, Novella, Riggio, Verrengia e Burgio in difesa, Castorani, Felippe ed Erradi in mediana, Schimmenti, Caturano e D’Auria a comporre il tridente offensivo.

Mister Colombo dovrebbe a sua volta affidarsi al 3-5-2 visto nel pareggio maturato contro l’Audace Cerignola con Vitale tra i pali, Bizzotto, Angileri e Miceli a formare il resto della retroguardia, Battocchio, Scipioni, Falzerano, Yabre e Valenti a centrocampo, Yeboah e Vazquez a costituire la coppia d’attacco.

POTENZA MONOPOLI, LE QUOTE

Diamo adesso un’occhiata insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al possibile pronostico dell’esito finale per la diretta Potenza Monopoli, valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Secondo quanto pagato da Snai, così come anche da Sisal, i padroni di casa sono i favoriti per ottenere il successo dando infatti l’1 a 2.30. Gli ospiti hanno invece le stesse chances di vittoria rispetto a quelle di strappare un pareggio visto che il 2 e l’x vengono entrambi fissati a 3.00. Betflag, Lottomatica e Goldbet la pensano praticamente allo stesso modo offrendo però 3.05 per il pareggio.