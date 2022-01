Diretta/ Brindisi Virtus Bologna streaming video tv: buon momento (Basket)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: SFIDA DI LIVELLO!

Brindisi Virtus Bologna in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.00 sarà una sfida valida per la 17^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Buon momento per entrambe le formazioni: Brindisi ha riscattato la sconfitta di Brescia battendo nettamente Napoli nella sfida di mercoledì scorso, successo valso la qualificazione alle Final Eight, dove tra l’altro affronteranno proprio le V Nere. 89 punti segnati, 21+6 di Nick Perkins, 15 di Redivo con i pugliesi sempre particolarmente a loro agio nelle partite casalinghe.

Resta al secondo posto la Virtus Verona dopo la netta vittoria contro Treviso, Scariolo ha sottolineato la qualità dei suoi dal punto di vista offensivo, è mancata invece un po’ di concentrazione in difesa anche se comunque il match contro i veneti non è mai stato in discussione. All’andata la Virtus ha battuto i pugliesi in casa 90-82, per i pugliesi 4 sconfitte consecutive in campionato contro i felsinei, ultima vittoria in casa il 13 marzo 2021 con il punteggio di 91-85.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Virtus Bologna non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match del massimo campionato di basket tra Brindisi e Virtus Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35 mentre l’eventuale successo della Virtus Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.



