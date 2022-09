Diretta Bruges Leverkusen/ Streaming video tv: sfida già decisiva (Champions League)

DIRETTA BRUGES LEVERKUSEN: IN EQUILIBRIO!

Diretta Bruges Leverkusen, partita diretta dal bosniaco Irfan Peljto, va in scena alle ore 21.00 di mercoledì 7 settembre 2022: allo Jan Breydel Stadium di Bruges si gioca per la prima giornata del gruppo B di Champions League 2022-2023. Siamo alla prima giornata, dicevamo, ma si tratta già di una gara decisiva: sia nerazzurri che rossoneri devono vincere se vogliono entrare a fare parte della fase ad eliminazione diretta.

Il gruppo B è composto da Bruges, Leverkusen, Atletico Madrid e Porto. Queste ultime due sono le favorite per il passaggio alla fase successiva e proprio per questo motivo lo scontro diretto tra belgi e tedeschi è fondamentale per delineare le sorti del girone.

DIRETTA BRUGES LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bruges Leverkusen sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LEVERKUSEN

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Bruges Leverkusen. Entrambe le squadre devono fare i conti con qualche assenza e non mancano i nodi da sciogliere. Partiamo dalla compagine belga, schierata in campo con il consueto 3-5-2: Mignolet, Clinton, Mechele, Sylla, Skov Olsen, Nielsen, Odoi, Vanaken, Meijer, Jutgla, Sowah. Passiamo adesso alle Aspirine, reduci da un periodo in chiaroscuro. I rossoneri scenderanno in campo con il 3-5-2: Hradecky, Kossounou, Tah, Tapsoba, Frimpong, Palacios, Andrich, Demirabay, Sinkgraven, Diaby Schick.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si profila una sfida equilibrata la diretta Bruges e Leverkusen, o almeno questo è quanto messo in evidenza dalle quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet. La vittoria del Bruges è data a 3,10, il pareggio è dato a 3,95, mentre il successo della formazione rossonera è dato a 2,10. In questo match è previsto grande spettacolo: l’Over 2,5 è dato a 1,50, mentre l’Under 2,5 paga 2,40 volte la posta. Quote molto simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,48 e 2,45.











