La diretta Leverkusen Inter Primavera, con inizio alle 14.00, vedrà i nerazzurri presentarsi all’appuntamento da primi della classe nella classifica generale della Youth League. La vittoria casalinga contro il Lipsia è stata la quinta consecutiva nella competizione per i nerazzurri che ora cercheranno di mettere il sigillo a un cammino fin qui straordinario.

Il Leverkusen ha perso nell’ultima sfida interna di Youth League contro il Salisburgo ed è sulla linea di confine della zona qualificazione ai play off. La Youth League porta avanti 22 squadre dopo la prima fase e il Bayer con 7 punti è ancora nel blocco della formazioni qualificate, ma un nuovo passo falso contro l’Inter potrebbe compromettere in maniera significativa il cammino.

DIRETTA LEVERKUSEN INTER PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

In Italia, la diretta televisiva della partita di Youth League tra Bayer Leverkusen e Inter sarà trasmessa su Inter TV, disponibile nel pacchetto di DAZN. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming su PC, laptop e smartphone attraverso la piattaforma UEFA.tv.

LEVERKUSEN INTER PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Leverkusen Inter Primavera per la UEFA Youth League. Il Leverkusen partirà con un 3-4-2-1 con Schlich estremo difensore e una difesa a tre schierata con Raterink, Ndi e Natali. A centrocampo spazio a Owen, Pohl, Buono e Kister, mentre Mensah e Alajbegovic supporteranno l’unica punta di ruolo, Szep. Per l’Inter 4-3-3 con Zamarian e una difesa a quattro con Della Mora, Re Ceccone, Alexiou e Cocchi. A centrocampo spazio per Venturini, Zanchetta e Topalovic mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Romano, Lavelli e De Pieri.

LEVERKUSEN INTER PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per le quote per le scommesse, la diretta Leverkusen Inter Primavera offre queste quote: vittoria del Leverkusen quotata 2.65, la quota per l’eventuale pareggio si alza a 4.00 mentre la quota riferita al successo dell’Inter in trasferta viene proposta a 2.05.