Diretta/ Bruges Manchester City streaming video tv: in bilico (Champions League)

DIRETTA BRUGES MANCHESTER CITY: TUTTO FACILE PER GUARDIOLA?

Bruges Manchester City, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso il Jan Breydel Stadion di Bruges, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Situazione in bilico tra le due squadre, il Bruges è stato al momento la rivelazione del girone bloccando in casa il Paris Saint Germain ed espugnando il campo del Lipsia, confermandosi una squadra in grado di essere competitiva in campo internazionale. Il City al momento è indietro di un punto rispetto ai belgi, avendo perso prima della sosta il big match in casa dei francesi.

La squadra di Guardiola lotta per risalire la china in una Champions che ha visto lo scorso anno il Manchester City finalista della competizione. Il ko contro il PSG ha confermato come per primeggiare in Europa serva una continuità massima, anche se comunque in Premier League i Citizens restano attaccati al treno di testa, a -2 dal Chelsea capolista, grazie alla vittoria ottenuta in casa contro il Burnley che ha fatto seguito al pari ottenuto sul campo del Liverpool.

DIRETTA BRUGES MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bruges Manchester City sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta Bruges Manchester City, match che andrà in scena al Jan Breydel Stadium di Bruges. Per il Bruges, Philippe Clement schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Sowah, De Ketelaere, Lang. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Gündoğan, Fernandinho, De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden, Grealish.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Jan Breydel Stadium di Bruges, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bruges con il segno 1 viene proposta a una quota di 10.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo del Manchester City abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.27.



