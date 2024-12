PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Con le probabili formazioni Juventus Manchester City andiamo a parlare di una delle partite più intriganti nella sesta giornata di Champions League 2024-2025: alle ore 21:00 di mercoledì 11 dicembre si gioca presso l’Allianz Stadium e per entrambe le squadre si tratta di racimolare punti per provare a prendersi almeno i playoff. Al momento molti più bassi che alti per la Juventus, che in Champions League non vince dalla trasferta di Lipsia e, dopo il pareggio contro l’Aston Villa, rischia seriamente di rimanere fuori anche dal turno intermedio, la squadra di Thiago Motta non riesce più a vincere e sta soffrendo anche per i tanti infortuni che l’hanno colpita.

Ad ogni modo sorprende di più la crisi del Manchester City, che dopo aver perso Rodri è crollato: una sola vittoria recente, contro il Nottingham Forest, ma in Europa e Premier League il piatto piange e abbiamo ancora negli occhi l’incredibile pareggio contro il Feyenoord con la squadra sul 3-0 a un quarto d’ora dal termine, c’è anche tanto nervosismo ma gli Sky Blues restano un gruppo temibilissimo e sempre capace di rialzarsi. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, intanto valutiamo le possibili scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni Juventus Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS MANCHESTER CITY

È la squadra di Pep Guardiola ad essere favorita stasera, nelle probabili formazioni Juventus Manchester City leggiamo infatti che, secondo l’agenzia Snai, il segno 2 per la vittoria degli inglesi vi farebbe guadagnare 1,90 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1 che regola il successo della Juventus porta in dote una somma corrispondente a 4,00 volte la giocata, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore che ammonta, con questo bookmaker, a 3,55 volte quello che sarà stato l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY

MOTTA ANCORA NEI GUAI

Nelle probabili formazioni Juventus Manchester City bisogna fare il borsino degli infortuni bianconeri: recuperano Savona e McKennie ma anche Douglas Luiz, qualche opzione in più per Thiago Motta che però sarà sempre senza Nico Gonzalez e ovviamente Cambiaso, che si è fatto male sabato. Dunque in difesa Danilo potrebbe scalare a sinistra con Savona titolare a destra, in porta dovrebbe tornare Di Gregorio mentre a fare i centrali potrebbero essere nuovamente Kalulu e Gatti, a centrocampo invece viene riformato il tandem con Locatelli e Khéphrén Thuram anche se sia McKennie che Douglas Luiz sperano in un posto dal primo minuto, più lo statunitense che il brasiliano.

Per quanto riguarda le scelte in attacco, sembra che il ballottaggio realmente aperto possa essere quello tra Francisco Conceiçao e Timothy Weah a destra; il portoghese ultimamente ha giocato parecchio ma rimane in vantaggio per la sua capacità di creare superiorità sugli esterni, a sinistra invece è tutto apparecchiato per il ritorno di Kenan Yildiz dal primo minuto ma i gol per la Juventus saranno richiesti a Vlahovic che, anche a causa degli infortuni, non segna da tempo e ha bisogno, lui come la squadra, di tornare a farlo per aumentare le possibilità di proseguire l’avventura in Champions League.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

A proposito di infortuni, Pep Guardiola per le probabili formazioni Juventus Manchester City dovrebbe avere il solo Rodri indisponibile: da valutare il modulo, possibile 4-3-3 con Grealish già riportato nel ruolo di mezzala ma a quel punto forse il centrocampo sarebbe troppo sbilanciato, l’idea comunque potrebbe essere quella di provare a dominare il gioco (come del resto accade) e allora ecco Bernardo Silva da interno sul centrodestra con Gundogan a fare il perno centrale, l’alternativa è sempre quella del 4-2-3-1 con il portoghese che si adatta in mediana e Doku a quel punto favorito per agire a sinistra, a destra dovrebbe tornare Foden con De Bruyne da trequartista alle spalle di Haaland.

Si può anche valutare l’opzione Matheus Nunes per il centrocampo, a quel punto però bisognerebbe capire chi rimarrebbe fuori perché sono in tanti, e sappiamo che difficilmente Guardiola rinuncia a Bernardo Silva; ad ogni modo in difesa dovrebbe saltare Akanji che è in dubbio, rispetto al pareggio sul campo del Crystal Palace dovremmo rivedere Aké a presidiare la fascia sinistra e dunque Gvardiol tornerebbe a fare il centrale insieme a Ruben Dias, con il veterano Walker che andrebbe ad agire sul versante opposto. Qualche dubbio sul ruolo di portiere, ma tutto sommato Ederson è favorito su Ortega.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, K. Thuram; F. Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Aké; Matheus Nunes, Gundogan; Foden, De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola