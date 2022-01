Diretta/ Burkina Faso Tunisia streaming video tv: grande occasione (Coppa d’Africa)

DIRETTA BURKINA FASO TUNISIA: GRANDE EQUILIBRIO!

Burkina Faso Tunisia, in diretta sabato 29 gennaio 2022 alle ore 20.00 presso lo Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa d’Africa. Grande occasione per raggiungere la semifinale per due formazioni che non avevano brillato nella fase eliminatoria a gironi. Secondo ma con soli 4 punti il Burkina Faso, terza dietro Mali e Gambia con soli 3 punti la Tunisia. Ma negli ottavi i Burkinabé hanno superato l’ostacolo Gabon ai calci di rigore, mentre la Tunisia a sorpresa ha mandato al tappeto la Nigeria.

Burkina Faso in campo tra le notizie di colpo di Stato in patria che potrebbero sicuramente rappresentare un turbamento, ma anche la voglia di regalare motivazioni alla gente. La Tunisia eliminando una Nigeria a punteggio pieno ha la chance di iniziare un’altra Coppa d’Africa e addirittura puntare al podio. Le due Nazionali non si affrontano dal 28 gennaio 2017, sempre in Coppa d’Africa, con il Burkina Faso che si impose con il punteggio di 2-0.

DIRETTA BURKINA FASO TUNISIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Burkina Faso Tunisia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO TUNISIA

Le probabili formazioni della diretta Burkina Faso Tunisia, match che andrà in scena allo Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua. Per il Burkina Faso, Kamou Malo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Koffi; Kaboré, Tapsoba, S. Ouattara, Yago; Touré, Guira; D. Ouattara, Sangaré, Bandé; Traoré. Risponderà la Tunisia allenata da Mondher Kebaier con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Said; Mathlouthi, Talbi, Ifa, Haddadi; Skhiri, Laidouni, Slimane; Khaoui, Jaziri, Msakni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Burkina Faso Tunisia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Burkina Faso con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Tunisia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.



