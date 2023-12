DIRETTA/ Busto Arsizio Bergamo video streaming Rai: parla Giorgia Frosini (volley, oggi sabato 9 dicembre)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO BERGAMO: PARLA FROSINI

In avvicinamento alla diretta di Busto Arsizio Bergamo, derby lombardo molto delicato per la classifica, abbiamo osservato che le padrone di casa bustocche arrivano da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali è stato un brutto 3-0 sul campo di Chieri. Per la Uyba Volley Busto Arsizio era toccato a Giorgia Frosini (che oggi sarà ex della partita) commentare la sconfitta: “Ci aspettavamo una partita tosta, non abbiamo iniziato per niente bene la gara, poi ci siamo un po’ riprese ma Chieri è stata lucida nei momenti decisivi di secondo e terzo set”, ha affermato per il sito Internet della società di Busto Arsizio.

Frosini aveva anche identificato il principale problema della squadra nella prestazione in Piemonte: “Al di là del valore delle avversarie, noi non siamo proprio riuscite ad esprimere il nostro gioco: ora prendiamo un po’ di fiato e martedì (il 5 dicembre, ndR) riprendiamo a lavorare in vista dei prossimi due fondamentali incontri casalinghi con Bergamo e Trento”. Il primo ormai è quasi arrivato: le risposte sono attese sul campo questa sera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO BERGAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Bergamo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Busto Arsizio Bergamo, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

BEL DERBY LOMBARDO

Busto Arsizio Bergamo, in diretta naturalmente dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, sabato 9 dicembre 2023, come derby lombardo e anticipo televisivo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile edizione 2023-2024. Uno sguardo alla classifica ci dice che purtroppo ci sono stati anni decisamente migliori per entrambe le piazze, dal momento che arriviamo alla diretta di Busto Arsizio Bergamo con le due squadre lombarde appaiate a quota 8 punti in classifica, dunque in piena lotta per non retrocedere.

La posta in palio sarà dunque molto alta per le padrone di casa della Uyba Volley Busto Arsizio e anche per le loro ospiti del Volley Bergamo 1991, perché entrambe le formazioni nelle prime dieci giornate di campionato hanno raccolto appena due vittorie a fronte di otto sconfitte. Serve un cambio di passo, naturalmente vincere oggi potrebbe avere notevole rilevanza ma d’altro canto una sconfitta sarà un duro colpo per chi uscirà ko da questo delicato derby: insomma, la diretta di Busto Arsizio Bergamo si annuncia decisamente molto delicata…

DIRETTA BUSTO ARSIZIO BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Busto Arsizio Bergamo, abbiamo già descritto l’importanza di questa partita. Per la Uyba Volley Busto Arsizio le fatiche sono iniziate subito: cinque sconfitte nelle prime cinque giornate, con un solo punto ottenuto con il ko per 3-2 a Roma. La prima vittoria è arrivata ad inizio novembre, un bel 3-0 casalingo contro Vallefoglia che è stato seguito dal colpaccio per 1-3 la domenica successiva nel derby sul campo di Casalmaggiore, in seguito tuttavia sono ricominciate le difficoltà, sotto forma di tre sconfitte consecutive con un solo punto raccolto a causa del 2-3 casalingo nel match contro Cuneo.

Per il Volley Bergamo 1991 c’era stata immediatamente alla prima giornata la vittoria per 2-3 sul campo di Casalmaggiore, poi però ecco una serie di addirittura otto sconfitte consecutive solo molto parzialmente addolcite dai punti raccolti nei match casalinghi contro Cuneo e Chieri e in quello sul campo di Pinerolo, partite nelle quali le lombarde sono almeno riuscite ad arrivare al quinto set. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, Bergamo ha fatto però 4 punti nelle ultime due giornate, perché dopo il tie-break a Pinerolo è arrivata la prima vittoria piena del campionato, un bel 3-0 casalingo rifilato a Trento sei giorni fa: ci sarà un bis orobico nella diretta di Busto Arsizio Bergamo?

